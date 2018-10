Volley Emmen-Nord will es wissen Emmen-Nord (1. Liga) hatte schon in der letzten Saison den Aufstieg in die NLB im Visier, ohne Erfolg jedoch. Unter dem neuen Trainer Marco Fölmli nehmen die Emmer einen neuen Anlauf. Ruedi Vollenwyder

Emmen-Nord-Spieler Steven Wyss (links) bei einem Angriff. (Bild: Nadia Schärli (Emmenbrücke, 20. Oktober 2018)

Der Start zur geplanten Mission Playoff-Finals unter dem neuen Trainer Marco Fölmli ist Emmen-Nord gelungen: Dem 3:2-Sieg gegen Volley Schönenwerd III hängten die Emmer einen diskussionslosen 3:0-Sieg (25:10, 25:18, 25:19) gegen den Aufsteiger SG Obwalden an. Und auch im Cup sind die Emmer eine Runde weiter: Audacia Hochdorf (3. Liga) wurde mit 3:0 (25:17, 25:13, 25:15) bezwungen. Als nächster Cup-Gegner wartet nun der gleichklassige STV St. Gallen mit vier ehemaligen NLA-Spielern auf die Emmer.

Der 38-jährige ehemalige NLA-Spieler (Münsingen) und spätere Head-Coach vom NLB-Klub VBC Schönenwerd (drei Saisons) sieht in der Mannschaft von Emmen-Nord grosses Potenzial, um das Saisonziel auch zu erreichen. «Ich fand ein williges Team vor, in dem nebst viel Routine auch hungrige, junge Talente zu fördern sind», beschreibt der als Nachwuchsverantwortlicher von Swiss Volley arbeitende Marco Fölmli die Ausgangslage im neuen Tätigkeitsfeld.

Im ersten Innerschweizer Derby gegen die SG Obwalden wurden die Fölmli-Schützlinge kaum gefordert. Der Aufsteiger aus Obwalden mit ihrem neuen Trainer Oliver Wagner (52) konnte den Emmern in keiner Phase der Partie «das Wasser reichen». Zu gross war der Klassenunterschied. Emmen Nord konnte es sich nach dem mit 25:17 gewonnenen ersten Satz leisten, den jungen Talenten viel Spielpraxis zu geben. Die Obwaldner, die mit einem «speziellen Volleyball-Stil, den sie allerdings nicht beherrschten» (Marco Fölmli) in diesen Match stiegen, machten viel zu viele Fehler. «So kamen wir zu einfachen Gratispunkten, ohne etwas dazu beitragen zu müssen», begründet Fölmli den klaren Sieg. Die Satzresultate zwei (25:13) und drei (25:15) unterstrichen die Überlegenheit von Emmen-Nord.

Viel Skepsis bei der SG Obwalden

Dass der Aufsteiger SG Obwalden vor einem 1.-Liga-Abenteuer steht, das ist man sich im Lager des einzigen Obwaldner Männer-Volleyball-Klubs bewusst. Und das Cup-Out (2. Runde) mit der 1:3-Niederlage gegen Bubendorf (2. Liga) unterstreicht diese Skepsis. Dazu kommt, dass nach den Rücktritten des letztjährigen Spielertrainers Raphael Zurgilgen, Samuel Zurgilgen und Florian Durrer sehr viel an Erfahrung und auch an Qualität verloren ging. Die daraus entstandenen Lücken im Kader wurden durch Spieler aus dem Nachwuchs aufgefüllt.

Auf den neuen Trainer Oliver Wagner, der nebst der SG Obwalden hauptberuflich als Nachwuchschef bei Volleya Obwalden arbeitet, wartet also eine Herkules-Aufgabe, will die SG das Abenteuer in der 1. Liga erfolgreich bestehen.

Männer, Gruppe C: Emmen-Nord – SG Obwalden 3:0. Volley Luzern II – Gelterkinden 0:3 (18:25, 20:25, 15:25). Buochs – Schönenwerd 3:2 (25:22, 24:26, 25:18, 21:25, 16:14). Aarau – Kanti Baden 3:0. – Rangliste: 1. Emmen-Nord 2/5(6:2). 2. Buochs 2/5 (6:2). 3. Aarau 1/3. 4. Gelterkinden 2/3 (3:3). 5. Volley Luzern II 2/3 (3:4). 6. Kanti Baden 2/2. 7. Schönenwerd 2/2. 8. Lugano 1/1. 9. Malters 1/0 (1:3). 10. SG Obwalden 1/0 (0:3).

Emmen-Nord – SG Obwalden 3:0

Gersag. – 50 Zuschauer. – SR Betschart/Triebold. – Spieldauer: 62 Minuten. – Sätze: 25:10, 25:18, 25:19. – Emmen-Nord: Bachmann, Christen, Lubina, Rogger, Schmid, Studhalter, Huber (Libero); Sütterlin, David Wyss, Steven Wyss, Wigger, Zurmühle. – SG Obwalden: Ulrich, Durrer, Egger, Jäger, Wechsler, Goodwin, Maters (Libero), Ettlin (Libero); Ziegler, Amschwand, Amstad, Troxler.