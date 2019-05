Géraldine Ruckstuhl nimmt Testlauf unter widrigen Umständen in Kauf Das Zuger Frühjahrs-Leichtathletikmeeting wird seinem Namen nur bedingt gerecht. Garstige Bedingungen verhindern Topleistungen. Géraldine Ruckstuhl nützt das Meeting gleichwohl als willkommenen Testwettkampf. Stefanie Barmet

Géraldine Ruckstuhl bleibt im Weitsprung hinter ihrer Bestmarke zurück. Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 4. Mai 2019)

Wie der Luzerner Stadtlauf, litt auch das Frühjahrsmeeting in Zug unter der Rückkehr des Winters. Mehrere Topathleten, darunter auch die Einheimische Géraldine Frey, traten erst gar nicht an. Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl nutzte das Meeting als weiteren Testwettkampf im Hinblick auf das in drei Wochen stattfindende Mehrkampfmeeting in Götzis. Dabei trat die Athletin aus Altbüron im Weitsprung sowie im Kugelstossen an. «Eigentlich war auch noch ein Start über 150 Meter geplant, doch aufgrund des schlechten Wetters verzichtete ich darauf. Es war nass, kalt und windig, keine optimalen Bedingungen für Topleistungen.»

Im Kugelstossen erwischte die 21-Jährige nicht ihren besten Tag und blieb mit 12,82 m deutlich hinter ihrer persönlichen Bestleistung von 14,55 m zurück. «Ich habe alle möglichen Punkte falsch gemacht, solche Tage gehören auch zum Sport.» Der Weitsprung diente in erster Linie als Anlaufkontrolle, die hingegen glückte. Dabei ging eine Weite von 5,77 m in die Rangliste ein. Zum Vergleich: Der Hausrekord der Vize-Junioren-Europameisterin steht bei 6,06 m.

«Alle bisherigen Wettkämpfe habe ich als Standortbestimmung aus dem Training heraus bestritten. Ziel war es im Hinblick auf Götzis Wettkampferfahrung zu sammeln und einzelne Aspekte, an denen ich in den vergangenen Monaten gearbeitet habe, umzusetzen und unter Wettkampfbedingungen zu testen.» Erst im Vorfeld des Eröffnungsmeetings in Willisau wird die Schweizer Rekordhalterin im Siebenkampf sowie im Speerwerfen das Trainingspensum leicht reduzieren. «Auf dem Schlossfeld trete ich im Vierkampf an. Ich werde unter anderem den ersten Hürdenlauf der Saison bestreiten, den Anlauf im Hochsprung testen und im Kugelstossen hoffentlich die technischen Fehler, die ich in Zug gemacht habe, korrigieren. Beim abschliessenden 150-Meter-Lauf steht das Laufen der Kurve im Fokus.» Ziel ist es, das Bestmögliche aus der momentanen Form herauszuholen. «Ich freue mich auf mein Heimmeeting und hoffe, dass viele Zuschauer den Weg nach Willisau finden werden.»

In dieser Saison stehen für die Luzerner Hinterländerin gleich zwei Saisonhöhepunkte auf dem Programm. Vom 11. bis 14. Juli möchte sie an den U23-Europameisterschaften in Gävle (Schweden) um die Medaillen im Siebenkampf kämpfen. Am 2. und 3. Oktober ist nach derjenigen in London, die zweite WM-Teilnahme geplant. «Bis dahin gilt es, weiterzutrainieren und verletzungsfrei zu bleiben. An den beiden Titelkämpfen möchte ich in Topform sein.» Auf dem Weg an die internationalen Grossanlässe sind neben Götzis auch Mehrkampfstarts in Talence (Frankreich) und Hochdorf geplant.