Ein perfekter Leichtathletik-Tag auf dem Sarner Seefeld Beim Auffahrtsmeeting in Sarnen legen regionale Athletinnen und Athleten einen starken Auftritt hin. Allen voran die Sarnerin Cindy Zumbühl, die Geschwister Baumgartner sowie Cedric Achermann.

Sie zeigten starke Leistungen: Cindy Zumbühl (links), Nino Baumgartner (Mitte) und Ramon Christen. (Bild: Bilder: zVg (Sarnen, 30. Mai 2019))

Ein Bilderbuchtag geht zu Ende. Viele glückliche Gesichter machen sich nach dem Auffahrtsmeeting auf dem Sarner Seefeld müde, aber zufrieden auf den Heimweg. Unter ihnen auch Cindy Zumbühl, eine U16-Nachwuchsathletin der Leichtathletikriege Sarnen. Die blonde Gymnasiastin hatte etwas ganz Besonderes geschafft: Sie startete in fünf Disziplinen und stellte dabei fünf Mal eine persönliche Bestleistung auf. «Ich hatte mich bereits am Morgen gut gefühlt und hoffte, über 80 Meter Hürden meine Bestzeit unterbieten zu können. Als ich dann dieses Ziel auch im Sprint und beim Speerwurf schaffte, wusste ich, das ist ein toller Tag.»

Und freudestrahlend ergänzt die Sarnerin: «Beim 600-Meter-Lauf war es für mich schwierig, die Konkurrenz einzuschätzen. Doch dank meinem Schlussspurt erreichte ich das Ziel als Siegerin. Dass dabei auch eine persönliche Bestzeit resultierte, habe ich erst später gemerkt. Mit müden Beinen, aber einer riesigen Portion Motivation startete ich später zum Hochsprung.» Cindy strahlt über beide Backen und muss sich nun aber beeilen, um den Rest der Familie wieder einzuholen.

Neben Cindy Zumbühl konnten auch andere Athleten Bestleistungen abrufen. Die Geschwister Baumgartner glänzten mit den Tagessiegen: Tina über 400 Meter Hürden bei den Frauen, Nora (U16) zeigte mit 1,60 Meter ein starkes Resultat im Hochsprung. Und Bruder Nino (U18) rundete das tolle Familienergebnis mit persönlichen Bestleistungen im Kugelstossen und Weitsprung ab. Ramon Christen feierte einen Sieg bei den Männern über 800 Meter, während sich U20-Athlet Nino Portmann mit der Tagesbestweite im Weitsprung der gesamten Konkurrenz das Nachsehen gab.

Aus Nidwaldner Sicht war Cedric Achermann bei den U18 in fünf Disziplinen am Start. Beim Hürdenlauf, im Weitsprung und Kugelstossen dominierte er seine Kategorie und zeigte damit auf, dass der vielseitig talentierte Athlet bestens in Richtung Zehnkampf unterwegs ist. (pd/reb)