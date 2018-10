Radball: Duo Planzer/Marty steht vor Bewährungsprobe Radsport Altdorf II mit Beda Planzer und Simon Marty startet überraschend aus der Pole Position in die erste Finalrunde. Doch dem Überraschungsteam sitzt die Konkurrenz dicht im Nacken. Urs Hanhart

Bei der NLA-Meisterrunde vor drei Wochen nahm die Schweizer Meisterschaft eine unerwartete Wende. Altdorf II mit Torhüter Beda Planzer, der für den verletzten Standardkeeper Claudio Zotter eingesprungen war, und Feldspieler Simon Marty wartete an dem in Pfungen ausgetragenen Turnier mit einem veritablen Exploit auf. Dank vier Siegen und einem Unentschieden preschte das Altdorfer «Verlegenheitsduo» sensationell auf den ersten Platz vor.

In der ersten Finalrunde, die Samstag (ab 13.30 Uhr) in der Radballhalle Giessen in Altdorf durchgeführt wird, kann das Duo Planzer/Marty somit aus der Pole Position starten. Das heisst, sie nehmen vier Bonuspunkte mit in dieses vorentscheidende Turnier, für das sich die besten sechs Teams qualifiziert haben. Planzer und Marty müssen nun vor heimischer Kulisse beweisen, dass der in Pfungen gelandete Coup keine Eintagsfliege war. Das dürfte alles andere als einfach werden, denn die zum Teil deutlich erfahrenere Konkurrenz lauert auf einen Ausrutscher der Urner.

Altdorf I will den Cupsieg bestätigen

Gespannt sein darf man vor allem auf die Vorstellung des vormaligen Leaders Pfungen mit Severin und Benjamin Waibel, der durch eine völlig verkorkste Meisterrunde mit nur zwei Siegen auf den vierten Platz zurückgefallen ist. Das in der Qualifikation so souverän aufgetretene Zürcher Duo nimmt nur gerade einen Bonuspunkt mit in die erste Finalrunde, ist somit also bereits einen Sieg im Hintertreffen im Vergleich zu Leader Altdorf II.

Eine deutlich bessere Ausgangslage hat hingegen Altdorf I mit den beiden Routiniers Roman Schneider und Paul Looser. Das eigentliche Fanionteam von Radsport Altdorf, das sich heuer den Cupsieg unter den Nagel gerissen hat, steigt aus der zweiten Position mit drei Bonuspunkten ins Gefecht, unmittelbar vor Mosnang, das zwei Zähler mitnimmt. Mit einem Sieg im Bruderduell könnten Schneider und Looser die gewohnten Kräfteverhältnisse bereits wieder geradebiegen. Das mit viel Spannung erwartete Spiel zwischen Altdorf I und Altdorf II steht bereits als zweite von insgesamt 16 Partien auf dem Programm.

Der Modus sieht vor, dass alle sechs Teams je einmal gegeneinander antreten müssen. Die fünf Erstplatzierten gelangen in den grossen SM-Final, der am 20. Oktober in Liestal über die Bühne gehen wird.