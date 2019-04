Doppelgold für die Skirennfahrerinnen Alessia Bösch und Jasmin Mathis

Bei besten Wetter- und Pistenbedingungen trafen sich rund 700 Kinder zum Abschluss des GP-Migros, der inoffiziellen Schweizer Meisterschaften des Nachwuchses. In 13 Ausscheidungsrennen in der ganzen Schweiz qualifizierten sich jeweils die drei Erstplatzierten für die Finalrennen in Sörenberg.