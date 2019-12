Video Diesmal sind die Willisauer Ringer nach der Pause viel präsenter Die Willisauer bezwingen die Ringer aus dem Freiamt mit 21:13. Nun kommt es am 21. Dezember zur Entscheidung.

Samuel Scherrer (Willisau, rot) im Kampf gegen Roman Zurfluh (Freiamt)

Bild: Manuela Jans-Koch , Willisau, Dezember 2019

In den Playoffs ist mentale Stärke besonders gefragt. Nach einer Niederlage gilt es, schnell wieder positive Gedanken zu finden. Die favorisierten Luzerner hielten sich deshalb nach der bitteren 17:18-Niederlage vor einer Woche gegen Freiamt nicht lange damit auf. Stattdessen richteten sie ihren Fokus sofort wieder nach vorne. Die optimistische Einstellung hat sich für den Rekordmeister mit einem 21:13-Triumph gegen die Aargauer und dem 1:1-Ausgleich in der Finalserie ausgezahlt. Am nächsten Samstag kommt es im Grafenstädtchen zum Showdown.

Wie schon vor einer Woche in Muri bot der zweite Finalkampf im Hexenkessel der BBZ-Halle in Willisau alles, was sich die 1'850 Ringerfans nur wünschen können: spektakuläre Duelle, Spannung pur und starke Emotionen. Ihnen wurde im 64. Erzrivalenkampf zwischen den Willisau Lions und Freiamt beste Unterhaltung geboten. Auf der Matte ging es von der ersten bis zur letzten Minute richtig zur Sache. In der ersten Hälfte wog das Geschehen hin und her. Mit den drei Siegen durch die talentierten Zwillingsbrüder Nils und Nino Leutert sowie Michael Bucher gingen die Gäste mit einer 10:8-Führung in die Pause.

Perfekter Auftritt von Samuel Scherrer

Auf der Seite der Luzerner Hinterländer setzten die schweren Athleten die Akzente. Eines der Highlights war der sportlich hochstehende Freistil-Fight in der 130-kg-Klasse zwischen dem WM-Bronzegewinner Stefan Reichmuth und dem Russen Magomed Aischkanow. Der Willisauer Teamleader bügelte den eingehandelten 0:2-Rückstand dank seiner mentalen Stärke und den präzisen Beinangriffen wieder aus und ging als gefeierter 4:3-Punktesieger vom Platz. «Wir haben schon miteinander trainiert. Ich erwartete eine enge Entscheidung, welche am Schluss zum Glück noch auf meine Seite drehte», sagte Reichmuth hinterher.

Stefan Reichmuth (Willisau, rot) bezwingt Magomed Aischkanow

Manuela Jans-Koch, Willisau, Dezember 2019

Mit einem perfekten Auftritt glänzte Samuel Scherrer. Wie er den Kranzschwinger Roman Zurfluh mit kräftigen und schnellen Kreuzgriffen auspunktete, war spektakulär und begeisterte das Publikum. Nach dieser Leistung wurde der 22-jährige Olympiakandidat als Ringer des Abends ausgezeichnet.

Im zweiten Kampfabschnitt blies der Willisauer Wirbelsturm nun mit voller Kraft. Die Athleten zündeten ein Feuerwerk nach dem anderen. Den Steigerungslauf leitete der Ungare Gergely Gyurits mit dem deutlichen 15:0-Erfolg gegen den überforderten Routinier Reto Gisler ein. Den Elan setzte Tobias Portmann gegen den abgebrühten Olympiateilnehmer von 2012, Pascal Strebel, fort. Der Student kehrte den 3:4- Rückstand 50 Sekunden vor Schluss noch zu einem 5:4-Erfolg. Andreas Vetsch, der Leihringer von Oberriet-Grabs, beschenkte sich einen Tag nach seinem 24. Geburtstag mit einer starken Leistung und dem Triumph gegen das gross gewachsene Kraftpaket Marc Weber. Die definitive Entscheidung fiel bereits im zweitletzten Kampf des Abends. Mit einer technisch einwandfreien Klinge punktete das Jungtalent Michael Portmann seinen Kontrahenten Yves Müllhaupt mit 7:0 klar aus.

Erwartungshaltung bei Freiämtern zu gross

Sehr erleichtert zeigte sich Thomas Bucheli, der Cheftrainer der Willisau Lions, nach dem Schlusspfiff. Nach der Nieder­lage vor einer Woche habe er vom Team eine starke Reaktion gefordert. «Die Boys haben einen unglaublich guten Job gemacht. Sie gewannen sieben der zehn Begegnungen. Die geglückte Mannschaftsaufstellung mit sechs ausgewechselten Ringern aus unserem grossen Kader spielte uns ebenfalls in die Hände. Vor einer Woche kamen wir nach der Pause bös unter die Räder. Diesmal lief es genau umgekehrt. Technisch waren wir Freiamt überlegen», bilanzierte Bucheli.

Marcel Leutert, Freiamts Cheftrainer, haderte: «Wir konnten den Exploit von letzter Woche nicht wiederholen. Die Erwartungshaltung war wohl zu gross. Den ersten Dämpfer setzte es mit der klaren Niederlage durch Roman Zurfluh im vierten Kampf ab. Nach der Pause verloren wird zusehends den Faden», hält Leutert fest, der zum Trainer des Jahres erkürt wurde.

Willisau – Freiamt 21:13 (8:10)

BBZ. – 1850 Zuschauer. – KR Fässler (Zimmermann/Ewert). – 57 kg Greco: Pascal Mühlemann – Nils Leutert 0:4 (0:16 nach 4:06 Minuten). – 61 kg Freistil: Lukas Bossert – Nino Leutert 1:2 (1:4). – 65 kg G: Rasul Israpilov - Michael Bucher 1:3 (5:11). – 70 kg F: Tobias Portmann – Pascal Strebel 2:1 (5:4). – 74 kg G: Michael Portmann – Yves Müllhaupt 3:0 (7:0). – 74 kg F: Jonas Bossert – Nico Küng 2:1 (7:6). – 79 kg G: Andreas Vetsch – Marc Weber 2:1 (7:3). – 86 kg F: Gergely Gyurits – Reto Gisler 4:0 (15:0 nach 2:08). – 97 kg G: Samuel Scherrer – Roman Zurfluh 4:0 (15:0 nach 5:14) . – 130 kg F: Stefan Reichmuth – Magomed Aischkanow 2:1 (4:3).

Bemerkungen: Willisau ohne Sandov, Heiniger, Mavlaev, Studer, Andreas Reichmuth, Dominik Bossert, Alishahi (alle überzählig). Freiamt ohne Vock (verletzt), Kadimagomaev, Meier, Malzew und Vollenweider (alle überzählig).

Schweizer Mannschafts-Meisterschaft. 2. Final (best of 3): Willisau – Freiamt 21:13; Stand: 1:1. – 3. Final am Samstag, 19.00: Willisau - Freiamt.