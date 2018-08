Diesmal für den Aufwand belohnt Im ersten Auswärtsspiel in der noch jungen 2.-Liga-inter-Saison in Eschenbach holt Sarnen mit 3:1 den ersten Sieg. Jetzt wartet am Samstag mit dem FC Sursee ein weiterer harter Brocken. Ruedi Vollenwyder

Eschenbachs Colin Bächler kann Sarnens Dominic Ineichen (links) nicht am 1:1-Ausgleich hindern. (Bild: Philipp Schmidli (Eschenbach, 22. August 2018)

Es lief die 96. Spielminute. Der FC Eschenbach peilte bei einem letzten Freistoss samt Goalie Marco Grünig den Ausgleich an. Es wäre das 2:2 gewesen. Doch Sarnens viel Ruhe und Abgeklärtheit ausstrahlenden Goalie Norbert Sigrist behändigte den Ball, lancierte mit einem gefühlvollen Auskick den auf der Mittellinie auf einen Konter spekulierenden Luca Vogel. Der eingewechselte Routinier liess sich diese Chance nicht ent­gehen und erzielte das 3:1 für den sehr kompakt auftretenden FC Sarnen.

Der Jubel ob diesem Auswärtssieg hallte bei den Obwaldner Spielern auch in der Umkleidekabine noch nach. Die Freude darüber, dass es nach dem 1:1 gegen den FC Kickers diesmal zu drei Punkten reichte, ebenfalls. Auch beim 21-jährigen Ruben Urbano, der wegen Ferienabwesenheiten erstmals in der Startformation stand. «Zu Beginn der Partie hatten wir gegen die kampfstarken und aufsässigen Eschenbacher Mühe ins Spiel zu kommen», meinte er nach der Partie.

Von der 4. in die 2. Liga inter

Denn nicht Sarnen lancierte mit dem ersten Tor diese Partie, sondern die Einheimischen unter Trainer Markus Meier, die das Startspiel in Altdorf mit 0:1 verloren und auf Wiedergutmachung aus waren. In der 27. Minute räumten die Sarner Abwehrspieler nach einem Cornerball von Jan Walker zu wenig resolut auf. Matthias Erni profitierte zum 1:0. Doch die Eschenbacher Führung hielt nur neun Minuten Bestand. Dominic Ineichen nickte einen Flankenball von Tobias Holtz zum 1:1-Ausgleich ein. «Danach hatten wir die Eschenbacher im Griff», blickt der als Elektriker arbeitende Ruben Urbano auf dieses Match zurück. Vor drei Jahren holte Trainer Riccardo Pereira den talentierten Mittelfeldspieler vom damals in der 4. Liga spielenden FC Sachseln zum FC Sarnen. «Er erledigte auch gegen Eschenbach seine Arbeit gut. Diesmal einen einzelnen Spieler herauszuheben, wäre nicht gerecht. Mein Team hat in Eschenbach als Kollektiv hervorragend gearbeitet», windet er seinen Schützlingen ein Kränzchen.

Die Vorentscheidung in diesem animierten Match, in dem wegen der vielen Zweikämpfe und dementsprechend vielen Fouls kein Spielfluss aufkam, legte Sarnen in der 51. Minute. Auf einen Flankenball von Marcel Bühler konnte Daniel Rohrer zum 2:1 einköpfeln. «In dieser Situation haben wir gar nicht gut verteidigt», ärgerte sich Eschenbach-Trainer Markus Meier ob diesem Gegentreffer. Nach diesem Führungstor musste Sarnen nur noch zwei brenzlige Situationen bereinigen. In der 59. Minute rettete der untadelig spielende Goalie Norbert Sigrist nach einem Kopfball von Samuel Stocker in extremis. Und in der Schlussphase der nun immer hektisch werdenden Partie behielt man kühlen Kopf.

Auch diesmal genügend gute Torchancen

Doch soweit auf die Äste hinaus hätten sich die Sarner gar nicht wagen müssen. Denn wie schon gegen die Kickers, hatte Sarnen genug Torchancen, um das Match vorzeitig zu entscheiden. «Immerhin wurden wir diesmal mit drei Punkten für unser Engagement belohnt», sagte Ruben Urbano mit einem freudigen Unterton.

An diese gute Leistung wollen die Sarner nun auch auswärts gegen den 1.-Liga-Absteiger FC Sursee anknüpfen. «Unser Selbstvertrauen stimmt», gibt sich Urbano zuversichtlich.

Hinweis

Samstag. 16.30: Sursee – Sarnen (Schlottermilch).