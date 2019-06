Die Geschwister Keiser aus Rotkreuz harmonieren bestens

Das ETF in Aarau geniesst bei den Leichtathleten des STV Roggliswil einen hohen Stellenwert. «Für die meisten Aktiven bildet es das Highlight der ersten Saisonhälfte und wurde dementsprechend mit viel Elan vorbereitet. Die drei wöchentlichen Trainingseinheiten wurden im Vorfeld sehr rege besucht. Auch im Trainingslager nach Ostern wurde intensiv an der Form gefeilt. Die Athleten haben die Chance genutzt und das Bestmögliche aus der Vorbereitung herausgeholt», so Lukas Luternauer. Der 31-Jährige stand am Samstag gemeinsam mit zwei weiteren Duos aus Roggliswil im Sechskampf in der Kategorie Sie und Er im Einsatz. «Während beide Teammitglieder die Disziplinen Hoch- und Weitsprung, Kugelstossen und Speerwerfen bestreiten, wird der abschliessende 2000-Meter-Lauf gemeinsam gelaufen, wobei die Strecke in 400-Meter-Abschnitte unterteilt wird. Unseren drei Gruppen lief es gut, im Team zu kämpfen, hat grossen Spass gemacht», so der Liftmonteur, der bei der Schindler AG arbeitet. Besonders am Mehrkampf sei es eine lockere, freudige Atmosphäre untereinander. «Man hilft einander und unterstützt sich gegenseitig. Vor allem in der Kategorie Sie und Er, wo der Spass im Vordergrund stand, waren alle mit Freude dabei. Bis zur letzten Disziplin spielte auch das Wetter mit.» Nach den Eidgenössischen Turnfesten in Frauenfeld und Biel bildet dasjenige in Aarau bereits das dritte, an dem Lukas Luternauer als aktiver Turner dabei ist. «Die Turnfeste werden immer grösser. Während ich früher als Athlet einfach Teil der Gruppe war, nehme ich das ganze Drumherum als Betreuer nun anders wahr.» Gefeiert wird erst in einer Woche Ebenfalls am Samstag im Einsatz standen mit Sven Eichenberger, Jonas Luternauer und Christian Wirz drei Sechskämpfer. Sie bestritten die Disziplinen 100-Meter-Lauf, Weit- und Hochsprung, Kugelstossen, Speerwerfen sowie den abschliessenden 1000-Meter-Lauf. «Besonders gut lief es dabei meinem Bruder Jonas, welcher eine tolle Punktzahl erzielte und mit einer Topplatzierung liebäugeln darf.» Auch im zweitägigen 10-Kampf waren mit David Luternauer sowie Micha Luternauer und Marco Glauser drei Roggliswiler am Start. Marco Glauser konnte dabei bei seinem letzten 10-Kampf die 6000-Punkte-Marke knacken. «Im abschliessenden 1500-Meter-Lauf musste er dafür eine Zeit von 4:40 Minuten laufen – mit 4:38 Minuten gelang ihm dies. Auch den anderen beiden Zehnkämpfern gelangen durchs Band weg solide Leistungen ohne Nuller.» Im Anschluss an die Wettkämpfe wurde auf die Erfolge angestossen – richtig gefeiert wird aber erst in einer Woche. «Am Freitag werden wir im Leichtathletik-Mannschafts-Mehrkampf, bestehend aus den sechs Disziplinen 100-Meter-Lauf, Hoch- und Weitsprung, Kugelstossen sowie 100-Meter-Lauf antreten. Dabei kommen vier Athleten pro Team in die Wertung. Unser Ziel ist es, eine gute Punktzahl zu erreichen. Die Top 5 sind unser Ziel. Ob es sogar zu einem Podestplatz reicht, hängt nicht zuletzt von der Konkurrenz ab.» (stb)



Leichtathletik. Männer. 10-Kampf: 1. Thomas Bucher (Buttikon-Schübelbach) 6895 Punkte. 3. Raphael Holdener (Schindellegi) 6650. Ferner: 11. Marco Glauser (Roggliswil) 6024. 16. Marc Röthlisberger (Ballwil) 5605. 35. Micha Luternauer (Roggliswil) 5050. 45. David Luternauer (Roggliswil) 4862. 48. Reto Eichenberger (Hitzkirch) 4812. – 6-Kampf: 1. Ralf Kurath (Mels) 4860. 12. Jonas Luternauer (Roggliswil) 4318. 19. Ramon Zehnder (Schindellegi) 4263. Frauen. 7-Kampf: 1. Iris Inderbitzin (Buttikon-Schübelbach) 4687. 8. Karin Schnüriger (Brunnen) 4215. 163. Angela Gurtner (Rotkreuz) 3965. 23. Vreni Christen (Küssnacht) 3527. – 4-Kampf: 1. Dania Behringer (Eschenbach SG) 2737. 7. Sabrina Niederhauser (Brunnen) 2530.

Der Roggliswiler David Luternauer beim Hochsprung. Bild: Hanspeter Roos