Andrin Züllig ist die Zuger Tennis-Nummer 1 Andrin Züllig ist in diesem Jahr in die N-Klasse aufgestiegen und gehört damit zu den 150 besten Schweizer Spielern. Seine Zukunft sieht der 17-jährige Baarer in Amerika. Albert Krütli

Im Schweizer Ranking von Position 176 auf 122: Andrin Züllig. Bild: Maria Schmid (Zug, 29. Juni 2019)





«Ich bin eigentlich ein Spätzünder», sagt Andrin Züllig über sich selber, «denn ich habe erst vor vier Jahren richtig auf den Sport gesetzt.» Seither ging es aber zügig voran, der Zuger verbesserte sein Ranking stetig mit dem Höhepunkt in diesem Frühling. In der halbjährlich erstellten Klassierungsliste von Swiss Tennis erschien er erstmals in der N-Klasse, dem erlauchten Kreis der 150 besten Schweizer Tennisspieler. Züllig stiess von Rang 176 auf Position 122 vor und sorgte damit zusammen mit dem Rotkreuzer Manuel Bernhard (von 167 auf 135) dafür, dass die Regionalvereinigung Zug Tennis wieder Spieler der nationalen Spitze (N1 bis N4) in ihren Reihen hat.

Andrin Züllig besucht das Sportgymnasium in Kreuzlingen und trainiert im Tennis Team der NET, der Nationalen Elitesportschule Thurgau. Pro Woche stehen 13 Stunden Tennis und vier Stunden Kondition auf dem Programm. Dieser Wegzug war zwingend, weil es im Kanton Zug für Tennistalente kein vergleichbares Angebot gibt. Neben Schule und Training kommen die Turniere dazu, nationale und internationale, diese aus finanziellen Gründen allerdings nur in der näheren Umgebung. Mit seinen 17 Jahren ist er die Nummer 1 im Kanton Zug, die Nummer 5 in der Zentralschweiz, die Nummer 8 der Schweiz in seinem Jahrgang 2001 – und er ist Teamleader der NLC-Mannschaft des TC Zug. In dieser Interclub-Saison hat Züllig drei seiner vier Einzel für sich entschieden und dafür gesorgt, dass die Zuger die NLC-Klasse problemlos halten konnten. Auf das alles ist er zu Recht stolz. «Besonders gefreut hat mich die Achtelfinal-Qualifikation bei den Schweizer U18-Indoor-Meisterschaften in Kriens», ergänzt Züllig, der mit seiner Statur (174 cm gross, 65 kg schwer) stark an den belgischen Weltklassespieler David Goffin erinnert.

Konstanz und Kampfgeist

Andrin Züllig will mit hartem Training und starkem Willen seinen Aufstieg fortsetzen. Das Spiel des Linkshänders basiert auf seiner schnellen Vorhand, mit der er häufig punktet. Verbesserungspotenzial sieht er vor allem beim Service. «Daran arbeite ich momentan intensiv», sagt der Zentralschweizer, der neben der Vorhand seine Konstanz und den Kampfgeist bis zum Schluss als seine Stärken bezeichnet. In zwei Jahren will er seine Matura in der Tasche haben und dann soll es ab nach Übersee gehen. «Vor allem die Naturwissenschaften interessieren mich. Deshalb möchte ich in den USA in einem College-Team Unterschlupf finden und damit Ausbildung und Sport unter einen Hut bringen», verrät Züllig seine Zukunftspläne.

Der intelligente junge Mann ist sich bewusst, dass er auf diesem Weg auch immer wieder Niederlagen wird wegstecken müssen. So wie zuletzt am Samstag bei den 40. Zuger Kantonalmeisterschaften. Gleich bei seinem ersten Einsatz scheiterte der topgesetzte Andrin Züllig mit 6:2, 3:6, 6:7 (5:7) an Gordon Van de Sande (R3, TC Hünenberg). Der 47-jährige Holländer, der frühere Spitzenjunior in seinem Land, ist allerdings stark unterklassiert. Zudem bereitete Züllig eine Entzündung am Schlagarm mehr Probleme, als ihm lieb war. Aufgeben war für den jungen Zuger aber keine Option, er kämpfte sich bei brütender Hitze durch.

Diesen Kampfgeist, den «Fighting Spirit», wird Andrin Züllig in seiner Karriere weiterhin brauchen – vor allem auch später, in Amerika.