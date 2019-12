Die Nidwaldnerin Alina Odermatt träumt vom «Ski-Duo Odermatt» Skirennfahrerin Alina Odermatt hat im Europacup den ersten Punkt gewonnen. Die Erfolge ihres Bruders Marco sind ein Ansporn für sie.

Alina Odermatt ist stolz auf Bruder Marco. Nun will sie vermehrt selber auf sich aufmerksam machen. Bild: Jakob Ineichen (Buochs, 11. Februar 2018)

Odermatt ist im Skizirkus zu einem Nachnamen mit Wow-Effekt geworden. Alina Odermatt bewegt sich nicht in derselben Liga wie ihr hochgelobter älterer Marco, will aber auch dort hin. Auf diesem Weg hat die 19-jährige Nidwaldnerin am 11. Dezember ein von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommenes, aber nach den zwei Bronzemedaillen bei den nationalen Nachwuchsmeisterschaften vom vergangenen April weiteres Zwischenziel erreicht: In St.Moritz hat sie sich bei ihrem siebten Rennen den ersten Europacup-Punkt gesichert.

Damit gehört sie nicht automatisch zur Elite der Rennfahrerinnen. Noch nicht. Alina Odermatt trainiert unter Jogi Vollmer und Roman Gallati im Nationalen Leistungszentrum. Um in einem Kader von Swiss-Ski Unterschlupf zu finden, bedarf es noch Arbeit. Alina Odermatt ist gewillt, diese zu leisten. Nun hat sie dafür auch die zeitlichen Ressourcen. «Ich habe den schulischen Teil an der Sportmittelschule Engelberg abgeschlossen, und für das KV-Praktikumsjahr lasse ich mir noch etwas Zeit. Deshalb kann ich mich jetzt voll dem Sport widmen und möglichst schnell Ski fahren», sagt sie. In den Europacup-Rennen von Kvitfjell Anfang Dezember wollte Letzteres noch nicht nach Wunsch klappen. In St.Moritz ging es dann schon deutlich besser. Im ersten Super-G auf der Engiadina-Piste fehlten fünf Hundertstel zum Punktgewinn, der dank des 30. Ranges 24 Stunden später Tatsache geworden ist. Es sei der bisher anspruchsvollste Super-G-Hang ihrer noch jungen Karriere gewesen, sagt die Nidwaldnerin. «Man musste sich den Lauf mit den vielen Wellen und blind anzufahrenden Toren perfekt einprägen. Die Piste war genial präpariert. Auch mit Nummer 61 hat es grossen Spass gemacht.»

Wieder verstärkter Fokus auf den Riesenslalom

Dass sie dieses Rennen mit Konkurrentinnen wie Tina Weirather, Tessa Worley oder Wendy Holdener bestritten hat, löste kaum Nervosität aus. «Vielleicht ein Vorteil, wenn der Bruder auch ein kleiner Promi ist», meint Alina Odermatt.

Ende Woche geht es mit zwei Abfahrten im Val di Fassa weiter, bevor Alina Odermatt nach den Weihnachtstagen den Fokus wieder verstärkt auf den Riesenslalom richten will. Die Parallele, dass sie wie Bruder Marco die Kombination Riesenslalom/Speed dem Slalom vorzieht, sei zufällig. Der Bruder, den übrigens Alina vor Jahren als ihren Firmgötti ausgewählt hat, übt jedoch in diversen Bereichen Einfluss aus. «Marco war als Sportler immer schon erfolgreicher als ich. Dass ich früher die ‹kleine Odermatt› gewesen bin, hat nicht immer Spass gemacht. Heute aber spielt das keine Rolle mehr. Im Gegenteil. Ich bin stolz auf Marco. Und weil ich weiss, wie hart er für den Erfolg arbeitet, sind seine Erfolge ein Ansporn für mich.»

In einer Hinsicht hat sie sich vom Bruder emanzipiert

Eine Verpflichtung, wegen des Nachnamens schnell sein zu müssen, spüre sie nicht. Oder eben: nicht mehr. Alina Odermatt hat sich in dieser Hinsicht vom grossen Bruder emanzipiert. Marcos Coolness sei nicht gespielt, sagt Alina. Diese mache ihn auch stark. Es gebe aber auch den andern Marco, jenen, der sich auch mal eine Umarmung von der kleinen Schwester abhole. «Weil ich schon im JO-Alter nicht wie Marco ein erfolgreiches Rennen nach dem andern habe abliefern können, haben mir die Selbstverständlichkeit und dadurch die Coolness gefehlt. Aber ich bin am Aufholen.» Auch von den letzten Wochen mit dem Europacup-Team von Swiss-Ski habe sie profitiert. Die Zusammenarbeit mit Swiss-Ski-Trainern sei eine gute Abwechslung gewesen.

Sie sei ein glücklicher Mensch, der gerne mit Menschen zusammen sei, viel rede, oft und gerne lache, sagt Alina Odermatt von sich selber. Im Alter von etwa 26 Monaten ist sie zum ersten Mal auf Skiern gestanden. Die erste greifbare Erinnerung an ein Rennen dreht sich um den Mini-Cup auf der Mörlialp. Dieses Rennen wurde, weil auf der Startnummer ein Schaf zu sehen war, von Klein-Alina flugs zum Schäfli-Cup umbenannt.

An Fantasie und Vorstellungskraft hat es der jungen Skirennfahrerin, die auch als Geräteturnerin aktiv gewesen ist, nie gefehlt. Einen eigentlichen Plan, wann der nächste Schritt erfolgen soll, gibt es nicht. Aber einen Traum. «Es wäre cool, wenn Marco und ich einmal gemeinsam an einem Grossanlass starten dürfen», sagt sie. Wird dieser Traum dereinst wahr, dann kann sich die Schweiz nach dem «Trio Gisin» aus Engelberg auch am «Duo Odermatt» aus Buochs erfreuen.