Der Höhenflug der Baarerinnen soll anhalten Der TV Baar richtet am Samstag die Schweizer Teammeisterschaften aus und hat hohe Ansprüche.

Monica Teo, Nadine Staub, Rahel Wettach und Sandra Angst (von links) gehören zu einem der Baarer Titelverteidigerteams. Bild: Philipp Schmidli, Baar, 5. November 2019

Der TV Baar ist in mehrfacher Hinsicht Rekordhalter in der Schweizer Rope-Skipping-Szene. Einerseits als Veranstalter der Schweizer Teammeisterschaften. Diese finden am Samstag, 30. November, zum dritten Mal in Baar und damit so oft wie nirgends sonst seit der ersten Austragung 2013 statt (siehe Hinweis). Andererseits als Teilnehmer: Bislang haben die Teams des TVB 25 Medaillen gewonnen (14-mal Gold, 6-mal Silber, 5-mal Bronze).

Das Baarer Team in der Topkategorie Erso ist dabei stets zuoberst auf dem Treppchen gestanden. Die aktuellen Titelverteidiger beim Wettkampf mit einem und zwei Seilen und mehreren Springern sind Nadja Bühlmann, Monica Teo, Nadine Staub, Sandra Angst, Rahel Wettach und Mo Schuler. Auch in der Showkategorie waren die Baarer in den letzten fünf Jahren nicht zu schlagen. Hier werden Luana Casillo, Nadia Kurmann, Corina Wettach, Livia Zehnder, Yvonne Elsener und Martin Angst versuchen, den Heimvorteil zum neuerlichen Sieg zu nutzen.

Rope Skipping ist in der Gemeinde Baar besonders populär. Angefangen hat alles im Jahr 1998. Damals kam die Baarer Geräteturnerin Angi Etterli an einem Kurs in Berührung mit dem sportlichen Seilspringen. In der Folge gründete sie eine neue Rope-Skipping-Gruppe. Im Laufe der Jahre wuchs das Interesse. Mit zwei Erwachsenengruppe mit 28 Frauen, einer Jugendgruppe und vier Kindergruppen mit rund 70 Personen ist der TV Baar heute nach eigenen Angaben der grösste Verein der Schweiz.