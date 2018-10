American Footballer Elias Douglas: «Dem Gegner wegrennen, macht Spass» Elias Douglas ist im Trainingscamp in Willisau für das Schweizer Nationalteam selektioniert worden. Der 22-jährige Stadtluzerner zählt zu den schnellsten Running Backs des Landes – nach seinem ersten Training lag er allerdings flach. Stephan Santschi

Running Back Elias Douglas (Luzern Lions) ist auf dem Platz nur schwer zu stoppen. (Bild: Pius Amrein (Willisau, 20. Oktober 2018)

Ein bisschen verrückt sind sie ja schon, die American Footballer, auch hier in der Schweiz. Wie sonst ist es zu erklären, dass sich Elias Douglas am Ende seines ersten Trainings übergeben hat und trotzdem von einer lustigen Erinnerung spricht? «Es war streng», berichtet der heute 22-jährige Stadtluzerner und lacht, wenn er auf die Einzelheiten zu sprechen kommt. «Alle bildeten einen Kreis. Zwei Athleten traten in die Mitte, hielten sich an einem Veloreifen fest und versuchten den anderen auf die eigene Seite zu ziehen. Aufgeben war nicht erlaubt, beim dritten Mal konnte ich nicht mehr.»

Es gibt angenehmere Wege, um sich einer neuen Sportart anzunähern, könnte man meinen, für Elias Douglas stimmte es aber sofort. «Das Weitermachen», so erzählt er, «reizte mich total.» Weshalb? «Weil mir die Übungen passen, weil ich gerne mit Kollegen raufe und weil Football für mich als Informatiker ein willkommener Ausgleich zum Beruf ist.» Zwei Saisons hat Douglas mittlerweile bei den Luzern Lions hinter sich, 2017 stieg er mit ihnen in die NLA auf, dieses Jahr gelang der Ligaerhalt. Seine Sache scheint er dabei ziemlich gut gemacht zu haben. Am letzten Wochenende weilte er nämlich in Willisau am Trainingscamp des Verbandes und wurde für das Schweizer Nationalteam im Tackle-Football selektioniert. Zwei Länderspiele hat er bereits gemacht, sein grosses Ziel: die Teilnahme an der EM 2020.

Schnell, hart im Nehmen und Holzhände als Handicap

Welche Position die richtige für Elias Douglas ist, war schnell klar: Running Back. Der ehemalige Absolvent der Sportschule Kriens versuchte sich ursprünglich als Leichtathlet, betrieb Speerwurf, Hoch- und Weitsprung und mass sich auch in Sprintwettbewerben. Aufgrund von Leistenproblemen verlor er vorübergehend die Lust am Sport, von seinem Tempo hat er indes nichts eingebüsst. «Ich habe das Glück, ziemlich schnell zu sein. Ball abfangen und rennen, das ist mein Job im American Football», erklärt Douglas und fügt mit einem Schmunzeln an: «Den Gegnern wegzurennen, macht viel Spass.»

Wenn ihn seine Mitspieler allerdings für einmal nicht effektiv mit Blocks schützen können, wenn er auch selber keinen Weg vorbei an einem kräftigen Kontrahenten findet, dann vermag Douglas auch einiges einzustecken. «Durch eine Kollision gehe ich nicht gleich k.o.», erwähnt er. Sogar das Asthma, das ihn als Leichtathlet belastete, macht sich kaum mehr bemerkbar. «Das hat vielleicht psychische Gründe. Beim American Football bin ich abgelenkt und nicht nur auf meine eigene Leistung fixiert.» Seine Fangtechnik, an der müsse er aber noch arbeiten. «Ich habe Holzhände», erklärt der Sohn einer Schweizerin und eines Ghanaers und lacht.

Luzerner Teamkollege wechselt ins Ausland

In der Schweiz zählt Elias Douglas zu den stärksten Running Backs. Der Stadtluzerner, der sich vor zwei Jahren wegen eines Kollegen zum ersten Training entschlossen und davor kaum Berührungspunkte mit American Football gehabt hatte, weiss mittlerweile auch von einem Vorbild zu berichten: Saquon Barkley von den New York Giants. «Er ist schnell, hat scharfe Cuts drauf und macht auch nach harten Tackles weiter.» Wie weit ihn seine Karriere als Footballer noch bringt, lässt Elias Douglas offen. Der 1,74 Meter grosse und 87 Kilo schwere Athlet weiss um sein Talent, gesteht aber auch, dass er mehr in sein Hobby investieren könnte. Sein Fokus liegt auf der Berufsmatura, die er nächstes Jahr beginnen möchte. Ein Engagement im Ausland, wie es sein ehemaliger Luzerner Teamkollege Saury Heiniger im Sommer angetreten hat, ist für ihn kein Thema. Heiniger schaffte den Sprung an die Bristol Academy of Sports in England. Fernziel des 19-jährigen Receivers ist ein Vollstipendium an einem US-College.

Douglas bereitet sich derweil auf die im März beginnende NLA-Saison mit den Luzern Lions vor. Unter dem neuen Trainer Sebastian Fandert, aktuell Chefcoach des tschechischen Nationalteams, streben die Luzerner nach einer ruhigeren Spielzeit als in diesem Jahr, als der Ligaerhalt erst in der Relegation mit einem 17:15-Sieg bei NLB-Sieger Zürich Renegades sichergestellt werden konnte. «Dieses Spiel war die Hölle, doch wir waren alle topmotiviert», sagt Douglas. Und lächelt, wie wenn er sich an sein erstes Training erinnern würde.