Die Lido-Luzern-Frauen erleben einen bitteren Auftakt in die Interclub-Saison In der 1. Runde der NLB-Interclub-Meisterschaft verlieren die Frauen von Luzern Lido gleich mit 0:6. Aufsteiger Allmend Luzern holt ein 3:3 und Allmends Männer starten mit einem blanken 9:0. Albert Krütli

Die Walliserin Sandy Marti, die Nummer eins von Luzern Lido, verliert gegen Valentina Ryser 1:3. Bild: Jakob Ineichen (Kriens, 4. Mai 2019)

Die Frauen von Luzern Lido dislozierten aufgrund des schlechten Wetters am Samstag in die Pilatushalle nach Kriens. Mit Zofingen bekamen die Luzernerinnen den wohl stärksten Gegner vorgesetzt. Die Gäste traten zwar ohne Teamleaderin Ylena In-Albon (N1.18) an, blieben aber dennoch makellos und siegten mit 6:0. Lido-Captain Chiara Volejnicek haderte: «Mit etwas mehr Glück hätten wir durchaus ein 3:3 erreichen können, denn wir standen in drei Partien jeweils knapp vor dem Sieg.» Sandy Marti, Jessica Crivelletto und das Doppel Chiara Volejnicek/Jenny Dürst verloren ihre Entscheidungssätze äusserst knapp.

Die Aufsteigerinnen von Allmend Luzern liessen sich auswärts gegen Hörnli Kreuzlingen die ersten drei Punkte gutschreiben. Captain Corinne Erni war zufrieden: «Das 3:3 war vor der Begegnung unser Wunschresultat. Es wäre aber noch ein Punkt mehr möglich gewesen. Trotzdem bin ich stolz auf die Leistungen meiner Spielerinnen.» Für die Siege waren Neuzuzug Kristina Milenkovic, Sina Amrhein und das Doppel Milenkovic/Selina Kaufmann verantwortlich. Den vierten Punkt vergab das Doppel Amrhein/Nicole Riner im Entscheidungssatz. Jetzt kommt es bereits am Samstag (12.00 Uhr) in der zweiten Runde zum mit Spannung erwarteten Luzerner Derby auf den Anlagen des TC Allmend.

Allmends Männer im Schongang

Das Männerteam von Allmend Luzern musste im Heimspiel gegen Drizia Genf auf ihre Nummern 1 und 2 verzichten, weil sie noch im Ausland im Einsatz standen. Und das äusserst erfolgreich: Der Deutsche Peter Torebko gewann am Sonntag im italienischen Santa Margherita di Pula das 25 000-Dollar-Turnier, Adam Moundir verpasste am Samstag den Final in Kairo beim 15 000-Dollar-Turnier nur ganz knapp. Aber auch ohne die beiden Spitzenspieler kannten die Luzerner gegen die Genfer kaum Probleme. Einzig Raphael Lustenberger musste gegen Thierry Roggi im ersten Satz über das Tiebreak gehen, die restlichen Partien waren jeweils ziemlich klare Angelegenheiten.

«Wir haben noch nie gegen einen so schwachen Gegner gespielt», stellte Allmend-Captain Philipp Dillschneider fest. Und tatsächlich: Die auf den Positionen drei bis sechs eingesetzten R3-klassierten Genfer wurden regelrecht deklassiert. Am Samstag reist Allmend Luzern nach Zürich zum TC Sonnenberg. Der Aufsteiger konnte sich mit Raphael Baltensperger (N2.11) und dem ehemaligen Davis-Cup-Spieler Adrien Bossel (N2.27) verstärken.