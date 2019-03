Barmettlers Debüt gelingt Anfang März 2019 fanden in Norwegen die Junioren-Europameisterschaften im Biathlon statt. Die Alpnacherin Flavia Barmettler war die einzige Innerschweizerin, welche in den Norden reisen konnte. Roland Bösch

Die Alpnacherin Flavia Barmettler will im Sommertraining den Schwerpunkt auf das Schiessen legen.Bild: pd (Lenzerheide, 16. Januar 2019)

Für die 20-Jährige wurden die Rennen in Sjusjoen eine grosse Enttäuschung. «Nach den erfreulichen Rennen im Dezember und im Januar war die Luft auf der Loipe und im Schiessstand irgendwie draussen», erklärt Flavia Barmettler. Die C-Kaderathletin von Swiss-Ski kam nie über einen 80. Rang hinaus.

Bereits vor der Norwegen-Reise wurde bestimmt, dass Flavia Barmettler in der vergangenen Woche im italienischen Martell erstmals bei IBU-Cup-Rennen auf der zweithöchsten Stufe an den Start gehen kann. Trotzdem zwischen der EM-Rückkehr und der Abreise nach Italien keine 24 Stunden lagen, fasste Barmettler – gestärkt durch das Vertrauen der Trainer – neuen Mut. Die Rennen auf über 1700 Meter über Meer wurden bei Temperaturen von bis zu 15 Grad zu richtig gehenden Frühlingsrennen.

Flavia Barmettler konnte sich insbesondere bei den beiden Sprints darauf einstellen. Mit den Rängen 23 und 27 lief die Athletin des Skiclubs Schwendi-Langis bei ihrem IBU-Debüt bereits zweimal in die Top 30 und war in beiden Rennen zweitbeste Schweizerin. Beim Massenstartrennen haderte sie beim Stehendschiessen und musste sich mit dem 42. Rang begnügen.

«Es waren sehr lehrreiche Tage in Martell. Für einmal war ich die jüngste im Team und durfte gegen viele Weltcup erprobte Athletinnen antreten», erklärt Flavia Barmettler und wirft den Blick bereits in die Zukunft: «Die Arbeit geht mir im kommenden Sommer nicht aus. Mit meinem Schiesstrainer muss ich unbedingt an der Stabilität beim Stehendschiessen arbeiten.» Zuerst folgen nun Ende März die Schweizer Meisterschaften, die für Flavia Barmettler als Saisonschlusspunkt gelten.