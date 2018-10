Auf den letzten Drücker angemeldet und nun Schluchtenkönigin Die Läuferin Melina Nigg aus Küssnacht holt sich in Graubünden den Gesamtsieg am Transruinaulta und Transviamala. Je eine Krone erobern sich auch Remo und Bernadette Betschart aus Bürglen.

Stolz setzen sich Bernadette Betschart, Melina Nigg, Ralf Birchmeier und Remo Betschart (von links) die Schluchten-Kronen auf. (Bild: PD)

«Beide Tage waren absolut der Hammer – von A bis Z», sagte Melina Nigg. Die Innerschweizerin hatte sich last minute, weil unmittelbar vor Schliessung des Anmeldeportals, für eine Teilnahme am Transruinaulta entschlossen. Dabei ging es der Küsnachterin am Samstag auf den 42,2 km von Ilanz durch die imposante Rheinschlucht und weiter nach Thusis so gut, dass sie die zweitschnellste Zeit lief.

Einzig Michela Segalada aus Winterthur, die ihren vor zwölf Monaten aufgestellten Streckenrekord um 2:12 Minuten auf 3:43:56 Stunden verbesserte, war schneller. Spontan bot OK-Chef Thomas Häusermann Melina Nigg einen Startplatz für den Transviamala an – womit er ihr die Chance gab, Michela Segalada bei deren erfolgreichen Verteidigung des Schluchtenkönigin-Titels herauszufordern.

Nach einigem «Hin-und-Her» entschied sich Melina Nigg für einen Doppelstart. Das Duell war am Sonntag dann aber vorzeitig zu Ende: Michela Segalada, die schon tags zuvor eine Wadenverletzung behindert hatte, stieg zwischen Thusis und Donat vorzeitig aus dem Rennen. Prompt wurde Melina Nigg Schluchtenkönigin und gewann zusätzlich den 19 km langen Transviamala mit der mystischen Viamala-Schlucht als Herzstück.

Erfolgreiches Urner Ehepaar

Für die total 61,2 km mit 2750 Höhenmetern benötigte die 35-Jährige aus Küssnacht am Rigi 5:29:05 Stunden – womit sie rund 38 Minuten schneller war als die Nächstbeste. «Dass ich die Kombinationswertung gewinnen konnte, ist wahnsinnig cool», freute sich Melina Nigg. Entsprechend gross war die Freude, als sie an der Siegerehrung die aus Holz geschnitzte Krone überreicht bekam.

Der Abstecher ins Bündnerland lohnte sich auch für Remo und Bernadette Betschart: Das Ehepaar aus Bürglen entführte sowohl die Krone für den Schluchtenprinz als auch jene für die Schluchtenprinzessin ins Urnerland. Beide wiesen auf den zwei Kurzdistanzen (24 und 11,5 km) die schnellste Gesamtzeit auf. Jene von Remo Betschart lag bei 2:41:36, Bernadette Betschart bilanzierte ein Total von 3:18:50. Die beiden standen aber nicht nur in der Kombinationswertung auf dem obersten Treppchen. Remo Betschart triumphierte auch in der Transruinaulta Curta, Bernadette Betschart entschied zusätzlich die Transviamala Curta für sich. Im jeweils anderen Lauf erreichten sie den zweiten Platz. «Es ist schön, dass wir den Titel zusammen geniessen können», sagte der neue Schluchtenprinz.

Remo Betschart ist übrigens der erste Läufer, der zwei Schluchtentitel sein Eigen nennen darf. Letztes Jahr war er mit der Königskrone in seine Heimat zurückgekehrt. Auf die Titelverteidigung und somit Starts auf den zwei Originalstrecken verzichtete er, «weil ich vor sieben Wochen bei einem Sturz mit dem Mountainbike auf die Hüfte fiel und zum Zeitpunkt der Laufanmeldung immer noch starke Schmerzen verspürte.» Der vernünftige Entscheid war also richtig – und führte zu einem Happy End. (af)