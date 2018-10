Argentinier bringt Luzerner Landhockeyanern eine «neue Welt» Seit dem 1. September hat der Luzerner SC einen neuen Trainer. Mit dem gebürtigen Argentinier Jorge Federico Tanuscio bestritt er in seiner Karriere Dutzende Nationalspiele. Stefanie Barmet

Der 37-jährige Argentinier Jorge Federico Tanuscio zeigt sich über die Mentalität und die Einstellung der Luzerner Spieler erfreut. (Bild: Nadia Schärli (Luzern, 7. Oktober 2018)

Jorge Federico Tanuscio coachte vier Jahre lang das Frauenteam der Black Boys HC Genf, den amtierenden Schweizer Feldmeister. In Luzern agiert der 37-jährige Argentinier seit Anfang September als Chefcoach und bereitet sämtliche Einheiten von denjenigen der Nachwuchs- bis hin zu jenen der Eliteteams vor. Er trainiert und coacht das NLA-Männer-Team, während er das NLA-Frauen-Team trainiert und assistiert. Bereits während seiner vierjährigen Tätigkeit in Genf sei ihm das enorme Talent der Luzerner aufgefallen. «Die Frauen sowie die Männer aber auch die Junioren haben extrem grosses Potenzial. Sie können mehr erreichen, als meine vorherigen Teams in Genf. Besonders gut gefällt mir die Mentalität und die Einstellung der Luzerner Spieler.»

Seit fünf Wochen ist Jorge Federico Tanuscio nun in seinem neuen Amt tätig. «Ich bin sehr glücklich, wie die Trainings ablaufen. Natürlich gibt es noch einige Punkte, die wir verbessern können, aber dafür haben wir ja auch Zeit.» Bruno Affentranger, Präsident des Vereins, ist ebenfalls begeistert vom neuen Trainer. «Die Black Boys Genf haben dank ihm eine enorme Entwicklung erlebt. Dass wir so einen erfahrenen Trainer nun nach Luzern holen konnten, ist für unseren Verein extrem toll. Mich fasziniert die positive Einstellung, die er an den Tag legt und auf die Spielerinnen und Spieler überträgt.»

Profikarriere in Belgien

Jorge Federico Tanuscio kam mit 23 Jahren nach Belgien, wo er als Profi im Sturm spielte und immer wieder für die argentinische Nationalmannschaft im Einsatz stand. Seit sieben Jahren ist er in Belgien sowie in der Schweiz als Trainer aktiv. «Dass wir von seiner langjährigen Erfahrung profitieren können, ist extrem wertvoll», so Affentranger. Die Zusammenarbeit sei sehr gut angelaufen. «‹Fede› hat eine neue Welt nach Luzern gebracht und den Spielern einen professionelleren Umgang zum Sport vermittelt. Von der Ernährung über die detaillierte Videoanalyse – wir haben bereits einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Zudem trainieren unsere Spieler und Spielerinnen momentan deutlich mehr als je zuvor», stellt Bruno Affentranger, fest.

Ein Titel in den nächsten drei Jahren

Der Klubpräsident macht kein Geheimnis daraus, dass die Luzerner in absehbarer Zukunft Schweizer Meister werden wollen. «Noch nicht in dieser Saison, aber in den nächsten drei Jahren ist der Titel sowohl mit den Frauen als auch mit den Männern unser Ziel.» International werden die Frauen, die aufgrund des Verzichts eines Teams nachgerückt sind, in dieser Saison im Europacup im Einsatz stehen. «Eine grosse Herausforderung für dieses Team. Ich bin gespannt, wie es sich verkaufen wird», so Affentranger weiter.

Kommunikation vorwiegend in Englisch

Jorge Federico Tanuscio verfolgt die Ziele mit seinen neuen Teams Schritt für Schritt. «Wir schauen von Spiel zu Spiel, aber natürlich wollen wir uns Ende Saison in den Top-4 klassieren.» Anders als in den bisherigen Klubs, die er coachte, werde in Luzern die Verteidigung hoch gewichtet. «Verteidigung ist die grosse Stärke der Luzerner, das gefällt mir.» Momentan findet die Kommunikation zwischen Spieler und Coach vorwiegend in Englisch statt. «Schweizerdeutsch spreche ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht», sagt Jorge Federico Tanuscio lachend. Er fühlt sich in Luzern sichtlich wohl.