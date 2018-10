Altdorf muss sich mit Punkt begnügen Der FC Altdorf spielt im 2.-Liga-inter-Duell beim kriselnden FC Sarnen 1:1. Nur 1:1, mussten sich die Spieler des Urner Teams nach Spielende eingestehen. Peter Fedier

Altdorfs Captain Calderon Mavembo (in Gelb-Schwarz) schiesst in Sarnen den Ausgleich zum 1:1. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. September 2018)

Nach einem Spiel, das Altdorf grossmehrheitlich dominierte, mussten die Urner sich mit einem Punkt zufriedengeben. Sarnen ging früh in Führung, zeigte sich danach lauf- und kampfstark und liess wenige Altdorfer Chancen zu. Altdorfs Spielertrainer Samuel Lustenberger zeigte sich nach Spielende enttäuscht: «Hier wäre ganz klar mehr drin gelegen. Wir bekamen früh ein unglückliches Tor, trafen danach in Tornähe zu oft die falsche Entscheidung und verpassten es, so unsere Überlegenheit in Tore umzuwandeln.»

Die erste Viertelstunde dieses Spiels gehörte beinahe komplett dem FC Altdorf, das erste Tor gelang jedoch in der 14. Minute dem FC Sarnen. Nach einem Foul an Samuel Lustenberger im Mittelfeld liess der Schiedsrichter etwas überraschend weiterlaufen. Im Gegensatz zu den reklamierenden Altdorfern spielte Sarnen konzentriert weiter und Rohrer markierte das 1:0.

Altdorf fehlen lange die guten Ideen

Nur eine Minute später hätte eigentlich der Ausgleich fallen müssen, aber Calderon Mavembo brachte allein vor dem Tor den Ball nicht am Torhüter vorbei. Auch danach war Altdorf mehrheitlich am Drücker, kam aber nur gerade in der 35. und 44. Minute durch Simon Lustenberger zu zwei echten Torchancen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Sarnen zu einer guten Chance, Kevin Epp hatte in der 48. Minute einen perfiden Flachschuss zu parieren. Danach kamen die Gastgeber jedoch kaum mehr hinten heraus. Altdorf war zwar deshalb mehr im Angriff, kam aber gegen die vielbeinige Obwaldner Abwehr vorerst kaum zu echten Torchancen. Viele Missverständnisse und Fehlpässe der Urner und die Tatsache, dass es diesen an zündenden Ideen fehlte, machte Sarnen die Abwehrarbeit leicht. Erst ab der 65. Minute nahm der Druck Altdorfs zu. Die Gastgeber überstanden einige gute Angriffe, Eckbälle und Freistösse Altdorfs schadlos.

In der 77. Minute drehte dann der Sarner Hüter einen Freistoss von Kartal Cil mit einer guten Parade um den Pfosten. In der 80. Minute fiel dann der verdiente Ausgleich für Altdorf. Einen weiten Pass von Kartal Cil liess der Sarner Hüter – durch den heranstürmenden Pirmin Baumann irritiert – zum 1:1 ins Tor rutschen. Bis zum Schlusspfiff tat sich dann vor beiden Toren kaum mehr etwas, sodass es beim 1:1 blieb.