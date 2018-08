Altdorf gelingt Heimpremiere Nach einer intensiven Partie kann sich der FC Altdorf über drei Punkte freuen. Das Heimteam gibt nie auf, steigert sich in der zweiten Hälfte und zwingt schliesslich das Spielglück auf seine Seite. Peter Fedier

Der Altdorfer Oguz Cil (Mitte) spitzelt den Ball dem Eschenbacher Samuel Stocker vom Fuss weg. (Bild: Roger Grütter (Altdorf, 19. August 2018)

Trotz der schwül-warmen Witterung starteten die beiden Teams engagiert in diese Partie. Beide suchten ihr Heil in der Offensive und kamen schon in der Anfangsphase zu sogenannten Halbchancen. Erstmals richtig gefährlich wurde es dann aber in der 11. Minute, als ein Eschenbacher Verteidiger einen Kopfstoss von Toni Pavic auf der Linie abwehren konnte. Danach verlief das Spiel ausgeglichen und mehrheitlich im Mittelfeld bis dann in der 30. Minute ein Eschenbacher alleine aufs Altdorfer Tor losziehen konnte. Kevin Epp machte diese Grosschance jedoch mit einer Glanzparade zunichte.

Auch danach lief das Spiel mehrheitlich Richtung Altdorfer Tor, da die athletisch und läuferisch überlegenen Luzerner im Mittelfeld die meisten Zweikämpfe gewannen. Zudem verloren die Altdorfer – wenn sie einmal trotzdem ein Duell gewannen – den Ball durch Fehlpässe und Missverständnisse zu schnell. Immerhin standen die Platzherren hinten sicher und liessen keine Eschenbacher Chancen mehr zu. Im Gegenteil. In der 43. und 44. Minute musste sich der Luzerner Hüter nach Schüssen von Kartal und Oguz Cil zweimal auszeichnen, so dass es dann torlos in die Pause ging.

Später Siegtreffer nach einem Eckball

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte sich Altdorf spielerisch stark verbessert. Der Ballführende hatte stets mehrere Möglichkeiten einen Kollegen anzuspielen und schaffte dies nun mehrheitlich, so dass die Platzherren das Spieldiktat nun erstmals übernehmen konnten. Eschenbach stand jedoch hinten gut und überstand diese Altdorfer Druckphase dadurch schadlos. Nach einer guten Stunde glich sich die Partie wieder aus und in der 66. Minute hatte Altdorf Glück, dass ein Eschenbacher Freistoss nur am Pfosten landete. Nur eine Minute später zeigten die Urner dann eine sehr gute Kombination, aber Kartal Cil schoss, von Markus Zurfluh ideal lanciert, knapp daneben.

Auch danach wirkte Altdorf eher druckvoller und strebte den Führungstreffer mehr an als die Gäste, die zwar hinten nach wie vor gut standen, sich nach vorne jedoch auf einige – allerdings meist gefährliche – Konter beschränkten. Und diese Taktik der Luzerner wäre in der 85. Minute beinahe aufgegangen, schoss doch einer ihrer Angreifer aus bester Position knapp am Tor vorbei.

Zwei Minuten später wurden dann die Urner für ihr grösseres Engagement belohnt. Nach einem Eckball von Samuel Lustenberger gelang Joël Ndombele mittels Kopfball der Siegestreffer.Spielertrainer Samuel Lustenberger zeigte sich nach Spielende durchaus zufrieden: «Nach der harten Vorbereitung und den meist verlorenen Testspielen sind wir nun gut in die Meisterschaft gestartet. Diesmal haben wir nie nachgelassen und immer an den Vollerfolg geglaubt. Unser Sieg ist alles in allem sicherlich verdient.»