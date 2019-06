100-Jahr-Feier der Sport Union findet in in Kerns statt Rund 400 Turnerinnen und Turner kämpfen beim Geräteturncup in Kerns um die Verbandsmeistertitel. Die Sportunion feiert doch ihr Jubiläum. Brigitte Senn

Lokalmatadorin Anja Langensand aus Sachseln zählt zum Favoritenkreis in der Kategorie 6. Bild: Marianne Baschung (Kerns, 4. Mai 2019)

Zum siebten Mal in seiner 23-jährigen Geschichte findet der Geräteturncup der Sport Union Schweiz in Kerns statt – und dies gleich zwei Jahre hintereinander. Genoss 2018 die austragende Geräteriege Sachseln Gastrecht in der ideal ausgestatteten Kernser Sporthalle, so amtet dieses Jahr – wie schon 1999, 2004, 2008 und 2014 – die einheimische Geräteriege Kerns als Organisatorin. Auch für OK-Präsidentin Cornelia Aregger ist es nicht der erste Grossanlass, den sie für die Sport Union Schweiz durchführt: «Ich freue mich, wie schon beim Geräteturncup 2014 auf ein eingespieltes Helferteam und auf kompetente Wertungsrichter zählen zu dürfen.»

Der Geräteturncup versammelt 341 Turnerinnen (Kategorien K1–K7 und Frauen) sowie 46 Turner (Kategorien K1 bis K7) in Kerns. Die Teilnehmenden sind zwischen 10 und 28 Jahre alt. Praktisch alle Verbandsmeister aus dem letzten Jahr sind wieder dabei. Zu ihnen zählt auch Oliver Müller vom TV Hünenberg. Eben erst mit Marisa Gnos als Turnfestsieger im «Sie+Er-Turnen» aus Aarau zurückgekehrt, will er nun im Einzelwettkampf der K7-Turner brillieren. Auch das Kräftemessen der Lokalmatadorinnen Lisa Maria Odermatt (Geräteriege Kerns) und Anja Langensand (Geräteriege Sachseln) im K6-Turnen wird für Glanzlichter sorgen.

Zusatzaktionen zum Verbandsjubiläum

Im Rahmen des Jubiläumsjahres «100 Jahre Sport Union Schweiz» werden sich die Teilnehmenden zusätzlich an Spielen und einem Ballonwettbewerb freuen können. Die Geräteriege Kerns erwartet nebst den Geräteturndenden, Trainern, Eltern und Fans auch die Gönnervereinigung Saphir-Club sowie Zentralpräsident Sepp Born in Kerns.