Das Morgen-Briefing für die Ostschweiz

Darüber spricht die Ostschweiz

Am Ostschweizer Kinderspital ist ein positiv auf Corona getestetes Kind gestorben. Abklärungen zur genauen Todesursache sind im Gange. Beim Kleinkind wurde auch ein weiterer Krankheitserreger nachgewiesen. Welcher Keim welche Rolle gespielt hat, ist noch nicht nachgewiesen. Mehr lesen... Der Kanton St.Gallen startet morgen mit den Corona-Impfungen, in den anderen Ostschweizer Kantonen sind diese bereits im Gange. Doch Impfdosen gibt es erst wenige. Die Schweiz hinke hinterher, findet GLP-Nationalrat Martin Bäumle. Nun soll es die Armee richten. Mehr lesen... Skisportler verhalten sich diszipliniert: In St.Galler Spitälern mussten nur wenige verletzte Wintersportler behandelt werden. Mehr lesen...

Das passiert heute

10:00 Uhr

Der FC St.Gallen nimmt das Training wieder auf. Am Sonntag haben sich alle Spieler und der Staff auf Corona testen lassen. Nachdem alle Tests negativ ausfielen, kann der FCSG das Training in Vollbesetzung aufnehmen.

14:00 Uhr

Die St.Galler Regierung informiert über den Impfstart im Kanton und die aktuelle Coronalage. Ebenfalls Thema der Medienkonferenz werden Anpassungen der Härtefallmassnahmen sein. Unternehmen dürften einfacher in den Genuss von finanzieller Unterstützung kommen.

20:05 Uhr

Die dritte Staffel der Schweizer Krimi-Serie Wilder startet auf SRF. Dieses Mal jagt das Ermittlerduo Wilder/Kägi einen Serienmörder. Auf der Streaming-Plattform Play Suisse sind bereits alle sechs Folgen zu sehen.

Heute vor 22 Jahren

Vor 18 Jahren besuchte Hillary Clinton St. Gallen und das Appenzellerland. Zahlreiche Schaulustige warteten in eisiger Kälte auf die damalige First Lady, die auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos war. Mit über drei Stunden Verspätung fuhr Hillary Clinton schliesslich vor der Stiftsbibliothek vor, wo Bischof Ivo Fürer sie in Empfang nahm.