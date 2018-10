2:1 – Krienser Coup in Rapperswil Aufatmen beim SC Kriens – endlich ist der 2. Saisonsieg unter Dach und Fach: 2:1 (1:0)-Sieg auswärts bei Rapperswil-Jona. Arthur Bucher

Admir Seferagic vom SC Kriens bei einem früheren Spiel (Bild: Jakob Ineichen, 6. Oktober 2018)

Auch die Verantwortlichen des favorisierten Heimteams mussten nach Spielschluss bestätigen, dass der Krienser Sieg hoch verdient war. «Meine Spieler waren ständig auf den Vorderfüssen», lobte Kriens-Trainer Bruno Berner nach Spielschluss, «sie haben die Ziele umgesetzt, haben sich taktisch klug verhalten.» Die Spielauslösung in Richtung gegnerisches Tor sei besser als in den vergangenen Partien gewesen, so Berner weiter, «wir haben uns die Bälle genauer und präziser zugespielt.» Offensivspieler Nico Siegrist war Matchwinner für den SCK, der rund vier Wochen auf Captain Daniel Fanger verzichten muss (Muskelfaserriss). Siegrist skorte nach zehn Minuten mit einem schönen Schuss ausserhalb des Strafraums in die entferntere Torecke. Beim 2:0 in der 72. Minute luchste Siegrist einem Rapperswiler den Ball ab, stürmte aufs Tor und vollstreckte zur Vorentscheidung.