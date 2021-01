Rappi vor der Eishockey-Saison: Mit dem neuen Topshot Steve Moses soll für die Ostschweizer alles besser werden Der 31-jährige US-Stürmer Steve Moses will dem NLA-Klub Rapperswil-Jona helfen, in dieser Saison den nächsten Schritt zu machen.

Steve Moses (am Puck) erzielte in der Saison 2014/2015 für Jokerit Helsinki mit 36 Treffern einen Torrekord in der Qualifikation der russischen Liga KHL. Bis heute wurde dieser Wert nur vom Russen Sergei Mosjakin übertroffen. Bild: Getty (Mytischtschi, 5. Dezember 2018)

Spätestens seit Frühling 2015 dürfte Steve Moses auf dem Zettel der meisten Schweizer Sportchefs gestanden haben. Grund: Der US-Stürmer, damals in Diensten von Jokerit Helsinki, stellte mit 36 Treffern nach Ablauf der Qualifikation in der russischen Liga KHL einen Torrekord auf. Übertroffen wurde dieser Wert bis heute nur vom Russen Sergej Mosjakin.

Dass dieser mit 1,75 m Körpergrösse kleine aber torgefährliche Moses einmal in der Schweiz spielen würde, überrascht nicht. Vielmehr erstaunt es, dass er für Rapperswil-Jona aufläuft, das in den vergangenen zwei Saisons Letzter in der NLA war.

Es ist genau diese Herausforderung, die Moses gereizt hat. «Ich will dazu beitragen, in Rapperswil-Jona etwas aufzubauen», sagt der 31-Jährige und fügt an: «In den Gesprächen mit Sportchef Janick Steinmann habe ich schnell gemerkt, dass sich der Klub in die richtige Richtung bewegt».

Über 100 Nächte weg von zu Hause in Russland

Wie bei vielen anderen ausländischen Spielern war es auch für Moses der hohe Lebensstandard, der ihn in die Schweiz gelockt hat.

«Es wäre ein Jammer, hätte ich nie in diesem schönen Land gespielt. Der See, die Berge, die Kultur, die Menschen und der Lohn: Es ist einfach grossartig hier in Rapperswil.»

Moses hatte in der Vergangenheit mehrmals Angebote aus der Schweiz. Hatte er sich früher noch gegen einen Wechsel entschieden, war der Zeitpunkt nun ideal – Moses wurde vor fünf Monaten erstmals Vater. «Als meine Frau schwanger wurde, war für mich klar, dass ich künftig in einem familienfreundlichen Land wie der Schweiz leben und spielen möchte», sagt er.

Denn Moses will miterleben, wie sein Kind aufwächst. In der russischen Liga wäre das schwierig geworden. Schliesslich verbrachte er total über 100 Nächte pro Saison weg von zu Hause und seiner Frau. «Dazu bin ich als Vater unseres Sohnes nicht mehr bereit», sagt Moses, der in der Schweiz nach Auswärtsspielen noch in der gleichen Nacht zurück bei der Familie sein wird.

Vorfreude auf Wiedersehen mit Freund Omark

Mit der Verpflichtung von Moses ist Rapperswil-Jona ein vielversprechender Transfer gelungen. Wer in der russischen KHL, Europas bester Liga, 165 Punkte in 260 Partien sammelt und dabei 85 Treffer erzielt, ist klar ein Torjäger. Ihn alleine darauf zu reduzieren, greift aber zu kurz. Mit seinen läuferischen Stärken passt er ideal ins Rapperswiler Team und ins Schweizer Eishockey.

Rappi-Sportchef Janick Steinmann Bild: PD

Sportchef Steinmann lobt die Einstellung von Moses: «Er gibt immer alles und ist sich auch nicht zu schade, harte Arbeit vor dem gegnerischen Tor und in Bandennähe zu verrichten. Wir sind überzeugt, dass er dem Team mit seinen Qualitäten mithelfen wird, den nächsten Schritt zu machen.»

Rückblende in die Spielzeit 2014/15, in der Moses nebst dem Torrekord in der KHL auch WM-Bronze mit den USA gewann: War dies seine bisher beste Saison? «Schwierig zu sagen», sagt Moses, «es war einfach eines dieser Jahre, in der alles passte: Ich war nie verletzt, erzielte viele Tore und die Chemie in unserer Linie bei Jokerit stimmte einfach.»

Mit seinem schwedischen Sturmpartner Linus Omark, dem ehemaligen Zuger Stürmer, verstand er sich besonders gut – auf und neben dem Eis. «Wir sind heute noch enge Freunde und stehen regelmässig in Kontakt.» Wie es der Zufall will, spielen ab dieser Saison beide Stürmer in der NLA – Omark läuft nun für Servette auf. «Ich freue mich sehr, gegen ihn zu spielen, er ist ein sehr guter Spieler», sagt Moses.

Mit NHL-Stars Kovalchuk und Datsyuk gespielt

Genauso lobende Worte findet er für den Tschechen Roman Cervenka, seinen Klubkollegen bei Rapperswil-Jona. Auch ihn kennt Moses schon länger aus seiner Zeit in der KHL, als er für Jokerit spielte und Cervenka für St.Petersburg. «Ich hatte immer grossen Respekt für sein Spiel», sagt Moses, der beim Weltmeister von 2010 Ähnlichkeiten mit Omark sieht: «Cervenka ist ein starker Vorbereiter. Das könnte erneut gut hinkommen, denn ich habe meine besten Leistungen an der Seite von Mitspielern gezeigt, die zuerst an den Pass denken, bevor sie schiessen.»

Markantes Gesicht: Steve Moses. Bild: PD

Apropos St.Petersburg: Auch in diesem KHL-Team spielte Moses und das mit den zwei russischen NHL-Stars Ilya Kovalchuk und Pavel Datsyuk. 2017 gewann er mit der Equipe gar den Meistertitel. Doch aufgrund einer Verletzung musste er zusehen, wie seine Teamkollegen den Gagarin-Pokal holten. Moses sagt:

«Das war sehr schwer für mich.»

Überhaupt die Verletzungen: Sie waren mit ein Grund, weshalb Moses der Sprung in die NHL nicht gelang und warum er in den vergangenen Jahren nicht nur gute Saisons hatte. Zum Beispiel in der vergangenen Spielzeit, in der er sich mit einer Beinverletzung herumschlug. Ein grosser Nachteil für einen Spieler, der von seiner Schnelligkeit lebt. Dass Moses sich nun wieder gesund und fit fühlt, muss sich für Rapperswils Gegner wie eine Drohung anfühlen.