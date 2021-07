Querdenker Was von der Fussball-EM für den Breitensport bleibt Wenn man zu viele Künstler in der Mannschaft hat, denen es zu sehr um die eigene Strahlkraft und weniger um den Mannschaftserfolg geht, kann dies zu Problemen im Teamgefüge führen. Diese Erkenntnis ist wichtig für den Breitensport. Zudem: Die Basis des Schweizerischen Fussballverbandes sollte ebenfalls von den Uefa-Prämien profitieren.

Unser Kolumnist René Bühler

Bild: Benjamin Manser

Die Schweiz ist an der Fussball-EM mit der Erkenntnis ausgeschieden, dass ein am gleichen Strick ziehendes Team vieles erreichen kann. Allein die Mannschaft und der Fussballverband sind dafür verantwortlich, dass mehr über den Sport als über unrühmliche Geschichten berichtet wird.

Es braucht ein Pflichtenheft für die Spieler, da einige von ihnen in Anlehnung an den Filmklassiker «denn sie wissen nicht was sie tun» agieren. Aber was bleibt nach einem solchen Turnier an Erkenntnissen für die Basis des Fussballs – den Breitensport?

Es ging um Geschlossenheit, Wille und Ehrgeiz

Mit Italien hat ein solidarisch kämpfendes Team gewonnen. Es waren nicht Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé oder Robert Lewandowski, die ihre Mannschaft zum Titel geführt haben. Natürlich sind aber auch bei den Schweizern nicht einfach elf Freunde am Werk, sondern über 20 Spieler, die mehrheitlich Multimillionäre sind und auch für ihre Zukunft spielen.

Wenn man wie bei den Franzosen zu viele Künstler in der Mannschaft hat, denen es zu sehr um die eigene Strahlkraft und weniger um den Mannschaftserfolg geht, kann dies zu Problemen im Teamgefüge führen.

Diese Erkenntnis ist wichtig für den Breitensport, wo man auch in tieferen Ligen oft erfolglos versucht, mit «kleinen Stars» die fehlende Qualität reinzubringen. Es ging zum Ende der EM um die mannschaftliche Geschlossenheit, den Ehrgeiz und Willen, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.

Italien ist das Deutschland von 1954 und somit das «Wunder von London». Die Italiener haben gezeigt, dass man in drei Jahren eine Mannschaft mit international wenig bekannten Spielern und einigen Routiniers an die Spitze von Europa führen kann.

Spaniens Fussball ist nicht für die Zukunft

Es wurde von den Mannschaften an der EM weder ein neues System gespielt noch haben die Spanier ihren Ballbesitzfussball aufgegeben. Aber vielleicht ist das Bewusstsein gestärkt worden, dass der spanische Fussball – trotz Halbfinalqualifikation – nicht der Fussball der Zukunft sein kann.

Bei aller Hochachtung vor den technischen Fähigkeiten und der grossen Laufbereitschaft der Spieler: Die Verherrlichung des Ballbesitzfussballs und das unendliche Ballgeschiebe sind langweilig. Der Fussball verliert dadurch seinen Reiz, die Aufmerksamkeit und vor allem auch die Unberechenbarkeit.

Von einer erfolgreichen EM sollten nicht nur der Fussballverband und die Spieler profitieren. Am Hauptsitz des Schweizer Fussballs müsste man sich bewusst sein, dass die Basis nicht die wenigen Profivereine sind. In der Schweiz spielen in über 1500 Vereinen rund 14'500 Teams mit über 280'000 Aktivspielerinnen und Aktivspielern.

Die Basis sollte ebenfalls von den Uefa-Geldern profitieren

Sie sind neben ihrer sportlichen Aktivität auch Fussballfans. Dies sollten sie auch wieder von der Nationalmannschaft sein, die nun alles dafür tun muss, die zurückgewonnenen Sympathien nicht erneut zu verspielen. Die Frage sei aber erlaubt, ob denn nicht auch die Fussballbasis von den vielen Millionen Franken profitieren sollte, die nun von der Uefa überwiesen werden?

Für den Breitensport ist es ein gutes Zeichen, dass mit Stephan Häuselmann, dem Präsidenten des Ostschweizer Fussballverbandes, ein erfahrener und dem Breitensport wohlgesinnter Vertreter neu im Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) Einsitz nimmt.

Wenn schon kein Geld von der EM an die Basis des Fussballs fliesst, wäre nun der Zeitpunkt gekommen, dass die Vereine neben den Abgaben an die regionalen Fussballverbände nicht weiterhin auch viele Millionen an den SFV überweisen müssen. Wenn nicht jetzt, wann dann?