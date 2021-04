Nun spielen auch Liechtensteiner Frauen in der Schweiz Fussball in der 2. Liga

Was seit Jahrzehnten den Männern vorbehalten war, gilt ab der kommenden Saison auch für die Frauen aus Liechtenstein: Ein Team aus dem Fürstentum beteiligt sich an der Schweizer Meisterschaft in der 2. Liga. Die 2. Liga ist für Frauen die höchste Regionalliga in der Schweiz.