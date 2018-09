Pogba verdirbt die YB-Party YB kämpf fleissig, wehrt sich tapfer, hält dagegen: Am Schluss verlieren die Young Boys ihr erstes Champions-League-Spiel gegen Manchester United doch deutlich mit 0:3 (0:2). Jakob Weber, Bern

Young-Boys-Verteidiger Kevin Mbabu (links) im Zweikampf mit Matchwinner Paul Pogba. (Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 19. September 2018))

Es ist 20.56 Uhr, als die Champions-League-Hymne ertönt. «Mir hei no lang nid gnue. Dr Bär isch gierig», prangert inmitten der YB-Fans eine schillernd gelbschwarze Choreografie, mit welcher dieser historische Moment gefeiert wird. Wie gross die Euphorie und das Selbstvertrauen des Schweizer Meisters ist, zeigt das Prunkstück der «Choreo»: ein Bär, der nach dem Henkelpott greift.

Mit dem Anstoss von Guillaume Hoarau – neben Miralem Sulejmani und Loris Benito einer von nur drei YB-Spielern mit Champions-League-Erfahrung – peitschen die Zuschauer im ausverkauften Stade de Suisse ihr Team nach vorne. Ein Vorstoss von Kevin Mbabu, der zum Einwurf führt, wird ebenso bejubelt, wie ein Hoarau-Kopfball, der knapp am Tor vorbei geht.

Frech, aber nicht übermütig agieren die Berner in der Anfangsphase. Weil Sékou Sanogo (12.) ein Luftloch schlägt und United-Goalie De Gea einen Gewaltschuss von Mohamed Camara aus dem Winkel fischt, wird die Berner Druckphase zu Beginn nicht mit einem Tor belohnt. Die Fans feiern trotzdem jede gelungene Aktion, und davon gibt es viele.

United-Trainer José Mourinho verfolgt die Startphase dagegen versteinert in seiner Coaching-Zone. Nach 22 Minuten verschwindet er grantelnd auf der Ersatzbank. Sein Team kommt auf dem ungeliebten Kunstrasen nicht in die Gänge. «Wir sind hier in der Schweiz. Zu Gast bei einem der grössten Tennisspieler der Geschichte. Roger Federer hat auch seine Lieblingsunterlage und muss doch gelegentlich auf ungeliebtem Terrain gewinnen. Wir müssen das auch so handhaben», hatte Mourinho vor der Partie noch fabuliert.

Doch die Leistung von Manchester verbietet in den ersten 30 Minuten jeglichen Vergleich mit dem Tennis-Maestro. Die Engländer verzeichnen keine einzige Torchance. Stattdessen kommt das aufsässige YB alle paar Minuten zu weiteren kleinen Gelegenheiten. Christian Fassnacht (30.) verstolpert in aussichtsreicher Position die beste von ihnen.

Ein Penaltygeschenk für die Engländer

Die Nervosität der Young Boys vor dem United-Tor rächt sich in der 35. Minute. Ein Haken, ein Schuss in den Winkel, und der französische Weltmeister Paul Pogba lässt sich als 1:0-Torschütze feiern. Neun Minuten später mutiert Pogba endgültig zum Partyverderber. Aber auch der deutsche Schiedsrichter Deniz Aytekin, weil er die Handspielregel falsch auslegt und einen äusserst fragwürdigen Elfmeter diktiert. Diesen hämmert Pogba zur 2:0-Führung der Engländer ins Netz.

Nach der Pause das gleiche Bild. Manchester macht nur das Nötigste, YB drängt auf den Anschluss. Doch in der 66. Minute ist es wieder Pogba, der das Spiel schnell macht und im entscheidenden Moment zu Antony Martial rüberspielt. Der von Camara noch abgefälschte Schuss landet zum 3:0 für ManU im Tor. Spätestens jetzt ist allen klar, dass YB gegen diese englische Effizienz nicht ankommt. Die YB-Fans schweigen kurz, ehe sie zurück in den Partymodus zu schalten versuchen und ihr Team nach vorne brüllen. Auch die Spieler geben nicht auf, doch weil sie weiter im Abschluss sündigen, endet das erstes Champions-League-Spiel der Young Boys ohne den mehr als verdienten eigenen Treffer.