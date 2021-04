PLAYOFFS «Müssen zum einfachen Spiel zurückfinden»: Rappi-Verteidiger Leandro Profico über den Erfolgsschlüssel im Heimspiel gegen Lugano Rapperswil-Jona empfängt am Donnerstagabend Lugano zum zweiten Spiel im Playoff-Viertelfinal. Nach der Niederlage in der ersten Partie streben die St.Galler das 1:1 in der Serie an. Der 31-jährige Leandro Profico äussert sich vor dem Heimspiel zu Trainer Jeff Tomlinson, Topskorer Roman Cervenka – und sagt, worauf es bei Tessiner Druckphasen ankommt.

Erzielte im ersten Spiel der Playoffserie gegen Lugano das Tor zum 2:3. Bild: Michela Locatelli/

Freshfocus

Bestätigen sich die Anzeichen, dürfte Rapperswil-Jonas Trainer Jeff Tomlinson am Donnerstagabend wieder an der Bande stehen. Beim Playoffstart in Lugano fehlte er krankheitsbedingt. Sollte der Kanadier nun wirklich zurückkehren, kann das aus Sicht der Ostschweizer nicht hoch genug eingeschätzt werden. Nicht zuletzt dank seiner ausgeprägten Sozialfähigkeiten ist es Tomlinson gelungen, die St.Galler wieder in die National League zu führen – und zu einem konkurrenzfähigen Team zu formen.

In der Saison 2008/2009 beim HC Lugano in der NLA debütiert Für Leandro Profico ist die Viertelfinalserie gegen Lugano eine spezielle. Gab er sein NLA-Debüt in der Saison 2008/2009 doch für die Tessiner, für die er schliesslich bis 2013 spielte. Danach bestritt er 15 Partien für Davos, ehe er zuerst zum HC Thurgau und später zu Rapperswil-Jona wechselte. Mit den St.Gallern gelang ihm schliesslich der Durchbruch in der höchsten Liga. Mit 21 Skorerpunkten in 44 Partien in der Qualifikation dieser Saison fehlten Profico nur zwei Punkte auf Rapperswils produktivsten Verteidiger Dominik Egli.

Auch wenn das erste Playoffspiel gegen Lugano ohne Tomlinson mit 2:6 verloren ging: Rapperswils Spieler bewiesen mit ihrer Leistung im Mitteldrittel und für eine kurze Phase im Startabschnitt, dass sie auf einer Mission sind – und ihrem Trainer einen schönen Abschied von seiner erfolgreichen Ära in Rapperswil ermöglichen möchten.

Kehrt Topskorer Roman Cervenka zurück?

Leandro Profico Bild: PD

Verteidiger Leandro Profico, der in Lugano als Mittelstürmer auflief, bestätigt: «Natürlich war es sehr schade, konnte Jeff nicht dabei sein. Doch ich habe das Gefühl, seine Absenz hat uns als Team noch stärker zusammengeschweisst – wir wollten unbedingt für ihn gewinnen.» Dass während der Partie auch noch Topskorer Roman Cervenka ausfiel, sei bitter gewesen, sagt Profico: «Doch wir blieben fokussiert, zumal wir eine gute Mannschaft haben, die auch einen solchen Ausfall wegstecken kann.»

Nicht zum ersten Mal als Center gespielt Für den Offensivverteidiger Leandro Profico war es am Dienstag in Lugano nicht der erste Einsatz als Mittelstürmer in der National League. Der 31-Jährige hatte bereits in der Saison 2018/2019, dem ersten Jahr nach Rapperswil-Jonas Wiederaufstieg, zehn Spiele als Center bestritten. Dass der Bündner in seiner Karriere immer mal wieder als Stürmer auflief, hat damit zu tun, dass er beim EHC Chur als Stürmer mit Eishockey begann. Erst gegen Ende seiner Juniorenzeit, respektive beim Übertritt in die erste Mannschaft (NLB), wechselte er in die Verteidigung.

Profico macht aber keinen Hehl daraus, dass Cervenkas Rückkehr wichtig wäre. Ob der Tscheche bereits heute wieder spielen kann, wird wohl erst kurz vor Matchbeginn bekannt. Ist es doch Usus, dass die Klubs während der Playoffs aus taktischen Gründen sehr zurückhaltend kommunizieren, was verletzte Spieler betrifft.

Den Körper einsetzen und weniger Zeit in der eigenen Zone verbringen

Genauso zu den Playoffs gehört, dass nur die nächste Partie zählt. Für Profico ist klar, worauf es im heutigen Heimspiel ankommt: «Wir müssen zu dem zurückfinden, was uns stark gemacht hat – einfach spielen und den Körper einsetzen. Und dafür sorgen, dass sich das Geschehen mehr in der Zone des Gegners abspielt statt in unserer.» Druckphasen der Tessiner dürfte es auch heute geben.

«Es muss uns in diesen Situationen gelingen, mit mehr Ruhe dagegenzuhalten – und nicht zu überhasten wie im ersten Spiel.»

Ebenso helfen würde ein guter Beginn in die Partie. In den Startminuten nochmals so stark unter Druck zu kommen wie in Lugano, muss Rapperswil-Jona unbedingt verhindern.