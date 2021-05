PLAYOFF-HALBFINAL Rapperswil-Jonas Hockeymärchen und die Erfolgsära von Trainer Jeff Tomlinson gehen zu Ende – 3:6-Heimniederlage gegen Zug Die St.Galler kämpfen sich nach einem ungenügenden Startdrittel nochmals zurück. Doch schliesslich war das 0:3 nach 20 Minuten eine zu hohe Hypothek. Am Ende verliert Rapperswil gegen Zug mit 3:6 –und die Playoffserie mit 1:3-Siegen.

Eindrückliche Szenen: Rapperswil-Jonas Cheftrainer Jeff Tomlinson (Mitte) wird von seinen Spielern verabschiedet. Bild: Patrick B. Kraemer / Keystone (Rapperswil-Jona, 1. Mai 2021)

Weiter. Immer weiter. Diese kämpferische Einstellung bewies Rapperswil-Jona in den Playoffs 2021 schon so oft. Im vierten Halbfinalspiel gegen Zug zeigten die St.Galler dies ein letztes Mal. Erst auf den dritten und letzten Rückschlag – das 3:5 durch Zugs Carl Klingberg in der 55. Minute – konnten sie nicht mehr reagieren. Eine Minute zuvor hatte Stürmer Nando Eggenberger mit dem 3:4 die Hoffnung für die Ostschweizer nochmals zurückgebracht.

Mit der 3:6-Heimniederlage ist an diesem 1. Mai 2021 nicht nur einfach das Rapperswiler Playoffmärchen zu Ende gegangen. Sondern auch die erfolgreiche und sechsjährige Ära von Trainer Jeff Tomlinson, die vor 2156 Tagen im Juni 2015 begonnen hatte. Keine Frage: Der Deutsch-Kanadier hat den Verein geprägt wie kaum ein Vorgänger. Cupsieg, Aufstieg, Playoff-Halbfinal in der National League - so erfolgreich war noch kein Rapperswil-Coach.

Nach dem 1:3 durch Martin Ness geht nochmals ein Ruck durchs Team



Dass zwischen Tomlinson und der Mannschaft eine ganz spezielle Bindung besteht, zeigte sich nach Spielende. Zuerst skandierten die Anhänger seinen Namen, dann bildeten die Spieler um ihren Trainer einen Kreis in der Mitte des Eisfelds - und verabschiedeten ihn mit ihren Stöcken, womit sie mehrmals aufs Eis schlugen. Und Tomlinson, mit Tränen in den Augen, winkte den Anhängern ein Goodbye.

Zurück zur Partie: Ausgerechnet Martin Ness hatte mit seinem ersten Saisontreffer auf 1:3 verkürzt. Doch auch sonst war dies mehr als ein gewöhnliches Tor. Rapperswils Stürmer stocherte und stocherte, bis der Puck drin war. Es war der Weckruf, den die St.Galler kurz vor Spielmitte so bitter nötig hatten.

Statt 3:3 steht es plötzlich 2:4 – eine Vorentscheidung

Nachdem Steve Moses keine drei Minuten gar den 2:3-Anschlusstreffer erzielte hatte, war die Spannung definitiv zurück. Die Dominanz der Zuger war wie weggeblasen und Rapperswil-Jona schien wieder auf einer Euphoriewelle zu reiten. Allein, der Ausgleich wollte nicht fallen - nicht zuletzt, weil Gästegoalie Leonardo Genoni auf der Höhe des Geschehens war. Besonders bitter: Zuerst scheiterte Rapperswils Stürmer Kay Schweri per Direktabnahme am gegnerischen Torhüter, ehe Zug-Stürmer Dario Simion im Gegenzug das 4:2 erzielte - eine vorentscheidende Szene.

Rapperswil war nach einem fehlerhaften Startdrittel bereits mit 0:3 zurückgelegen. Zweimal – beim 0:1 und 0:3 – hatten die St.Galler den Zugern zu viel Platz gelassen, so dass der Gegner mit Konterangriffen reüssieren konnte. Beim zweien Zuger Treffer in der 16. Minute profitierten die Zentralschweizer von einem Lapsus des Rappi-Goalies Melvin Nyffeler. Er, der in den Playoffs so stark auftrumpfte, verlor den Puck etwas gar leichtfertig hinter dem eigenen Tor, was Zug eiskalt bestrafte.

Rapperswil-Jona – Zug 3:6 (0:3, 2:1, 1:2)

Bossard Arena – 50 Zuschauer – SR. Wiegand/Piechaczek.

Tore: 6. Martschini (Kovar, Abdelkader) 0:1. 16. Senteler (Bachofner) 0:2. 20. (19:27) Abdelkader (Shore) 0:3. 29. Ness 1:3. 32. Moses (Wick) 2:3. 33. Simion (Hofmann) 2:4. 54. (53:11) Eggenberger (Rowe) 3:4. 55. (54:31) Klingberg (Albrecht) 3:5. 59. Leuenberger (Abdelkader, Kovar) 3:6.

Strafen: x-Mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona; x-Mal 2 Minuten gegen Zug.

Rapperswil-Jona: Nyffeler; Profico, Egli; Jelovac, Vukovic; Maier, Sataric; Dufner, Randegger; Schweri, Cervenka, Clark; Eggenberger, Rowe, Lehmann; Loosli, Wick, Moses; Forrer, Ness, Wetter.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Alatalo, Zgraggen; Stadler, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Abdelkader, Shore, Martschini; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Bachofner, Senteler, Leuenberger; Langenegger.

Bemerkungen: Rapperswil ohne Dünner, Payr (beide verletzt), Rüegger, Rehak, Lhotak (alle überzählig).