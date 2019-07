Pirmin Reichmuth gegen Armon Orlik – das sind die Spitzenpaarungen am Innerschweizerischen 2019 Am Donnerstagmittag wurden die Spitzenpaarungen des Innerschweizer Schwing- und Älplerfests in Flüelen bekanntgegeben. Pirmin Reichmuth und Joel Wicki müssen beide gegen einen der Brüder Orlik antreten.

Die erfolgreichen Pirmin Reichmuth (links) und Armon Orlik. (Bild: LZ/Keystone)

(pd/jvf) Am Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Flüelen kommt es gleich zu Beginn zu einem mit Spannung erwarteten Duell: Der Innerschweizer Überflieger Pirmin Reichmuth trifft auf Armon Orlik, der in der Nordostschweiz bis jetzt eine überragende Leistung abgeliefert hat. Während Reichmuth in diesem Jahr bereits drei Kranzfestsiege verbuchen konnte, war Orlik gar fünf Mal erfolgreich.

Das Anschwingen beginnt um 7.30 Uhr. Wir informieren sie im Ticker, Tele 1 überträgt das Schwingfest live. Das sind die Spitzenpaarungen vom Sonntag:

Reichmuth Pirmin*** (ZG) - Orlik Armon,*** (GR)

Wicki Joel** (LU) - Orlik Curdin** (BO)

Schurtenberger Sven*** (LU) - Leuppi Samir** (ZH)

Schuler Christian*** (SZ) - Suppiger René*** (LU)

von Ah Benji*** (ONW) - Erb Roger** (BL)

Imhof Andi*** (UR) - Alpiger Nick*** (AG)

Müllestein Mike*** (SZ) - Piemontesi Pascal** (VD)

Ulrich Andreas*** (SZ) - Gloggner Philipp*** (LU)

Mathis Marcel*** (ONW) - Gapany Benjamin** (FR)

Fankhauser Erich*** (LU) - Schuler Alex*** (SZ)

Nötzli Reto*** (SZ) - Scheuber Lutz** (ONW)

Bieri Marcel** (ZG) - Rolli Martin** (ML)

Herger Matthias** (UR) - Ambühl Joel** (LU)