Kybunpark ausverkauft:

Peruaner stürmen St.Gallen Die Südamerikaner können an der Fussball-WM nach einem langen Rechtsstreit auf ihren Captain Paolo Guerrero zählen. Am Sonntag ab 20 Uhr trifft Peru in St. Gallen

in einem Testspiel auf Saudi-Arabien. Das Stadion ist ausverkauft. Erwartet werden

18 000 Zuschauer aus ganz Europa. Patricia Loher

Perus Paolo Guerrero (rechts) lässt Chiles Charles Aranguiz ins Leere laufen. (Bild: Luis Hidalgo/AP)

Die freudige Nachricht aus der Schweiz traf in Peru morgens um 7 Uhr ein. Paolo Guerrero, das fussballerische Aushängeschild der Nation, darf an der WM in Russland spielen. Der frühere Bundesligaprofi erreichte am Donnerstag vor dem Bundesgericht zumindest eine Aufschiebung der vom Internationalen Sportgerichtshof CAS verhängten 14-monatigen Sperre. Perus Rekordtorschütze war 2017 positiv auf ein Abbauprodukt von Kokain getestet worden. Das Schweizer Bundesgericht teilte mit: «Insbesondere den diversen Nachteilen, die der bereits 34 Jahre alte Fussballspieler erleiden würde, wenn er nicht an einer Veranstaltung teilnehmen könnte, welche die Krönung seiner Fussballerkarriere darstellen wird, wurde Rechnung getragen.» Zu berücksichtigen sei, dass er nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt habe. Guerrero rückte noch am Donnerstag ins WM-Vorbereitungscamp in Schruns ein.

100 Reisecars werden erwartet

Möglicherweise wird Guerrero am Sonntag gegen Saudi-Arabien

in St. Gallen auflaufen. So könnte die Euphorie um die Fussballer aus dem Andenstaat noch grösser werden. Denn schon bevor die Aufschiebung der Sperre gegen den Flamengo-Spieler bekannt geworden war, erlebten die Verantwortlichen im Vorverkauf einen überraschend grossen Ansturm. Für das Testspiel zwischen den beiden WM-Teilnehmern sind alle 18 000 Tickets abgesetzt, das Stadion ist ausverkauft. Erwartet werden rund 100 Reisecars, die aus Italien, Deutschland und der Schweiz Peruaner zum Kybunpark fahren werden. Zum Vergleich: Das Testspiel zwischen Italien und Saudi-Arabien vom vergangenen Montag zog «nur» 10 100 Zuschauer an. Doch die Peruaner sind im Vergleich mit den Italienern, welche die WM-Qualifikation verpassten, im Ausnahmezustand.

Erdbebenwarnung nach Führungstreffer

Als sich die Südamerikaner im November erstmals seit 1982 wieder eine WM-Teilnahme sicherten, brachen im Andenstaat sämtliche Dämme. Gemäss Medienberichten soll nach dem 1:0-Führungstreffer durch Jefferson Farfan im Rückspiel des Kontinental-Playoffs gegen Neuseeland eine Erdbebenwarnung eingegangen sein. «Unglaublich, der Ausschlag geschah genau in dem Moment, als Peru das Tor gegen Neuseeland erzielte», meldeten Wissenschafter per Twitter. Für die nach Europa ausgewanderten Peruaner ist die Partie in St. Gallen eine von zwei Möglichkeiten, das Nationalteam vor der WM noch live zu sehen. Am 9. Juni testen die Südamerikaner in Göteborg gegen Schweden, ehe sie in Russland in der Vorrunde auf Frankreich, Dänemark und Australien treffen werden.

Vor der Abreise nach Europa hat Peru in Lima Schottland mit 2:0 besiegt. Das Stadion war bis auf den letzten Platz besetzt. Nach der Sperre gegen Captain Guerrero galt Peru für die WM als Aussenseiter, nun aber hat sich die Ausgangslage verändert. Sollten sich der Stürmer und der frühere Schalker Farfan in Topform präsentieren, steigen Perus Chancen, sich für die Achtelfinals zu qualifizieren.