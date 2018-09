Perkovac, der Hoffnungsträger Kriens-Luzern startet am Samstag mit dem Heimspiel gegen St. Otmar St. Gallen in die neue NLA-Saison. Trainer Goran Perkovac (55) will der Region in spätestens drei Jahren den Meisterpokal präsentieren. Stephan Santschi

Ist in Kriens, um Erfolge zu feiern: der neue Trainer Goran Perkovac. (Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 4. September 2018))

Goran Perkovac, der neue Trainer, schaut hinüber zu Nick Christen, dem langjährigen Geschäftsführer des HC Kriens-Luzern, und sagt: «Wir beide haben ihn schon gewonnen.» Gemeint ist der Meistertitel im Jahr 1993 mit Borba Luzern, als Perkovac und Christen noch Spieler waren und der Zentralschweiz bis heute den einzigen Titel im Spitzenhandball der Männer einbrachten. Nun sitzen sie im Restaurant Daniele in Luzern, blicken auf die am Samstag mit dem Heimspiel gegen St. Otmar beginnende NLA-Saison und machen klar: Es ist höchste Zeit für den nächsten Titelgewinn. «Rund um uns herum passiert es. Auch bei uns müsste es möglich sein», betont Christen und bezieht sich damit auf Pfadi Winterthur und Wacker Thun, welche die Dominanz der Kadetten Schaffhausen ab und an zu durchbrechen vermögen.

In dieser Saison sei der Gipfelsturm zwar noch nicht realistisch, sagen die Protagonisten, für einen Playoff-Halbfinal sollte es aber schon reichen. Um die Mannschaft, die letzte Saison mit Platz fünf enttäuschte, wieder in die Spur zu bringen, sind grössere Eingriffe vorgenommen worden. Als «Königstransfer» bezeichnen sie in Kriens den 55-jährigen Trainer Goran Perkovac. «Ich habe das Gefühl, hier läuft der Laden wieder. So hart habe ich in einer Vorbereitung noch nie trainiert», sagt Spielmacher Tom Hofstetter. «Er pusht uns in jedem Training und lässt keine Entschuldigungen gelten. Ob einer schlecht geschlafen oder nur ein Gipfeli zum Mittagessen hatte, interessiert ihn nicht. Jeder muss Vollgas geben.»

Drei Verstärkungen mit viel Potenzial

Veränderungen erfuhr auch der Spielerkader. Peter Schramm (zu Pfadi Winterthur), Albin Alili (GC Amicitia) und Daniel Fellmann (Rücktritt) sind nicht mehr dabei, hinzu stiessen Kreisläufer Filip Gavranovic (26), der linke Aufbauer Amin Yousefinezhad (22) und der linke Flügel Marcel Lengacher (25). Was sie dem Team bringen sollen, erklärt Perkovac so:

Gavranovic: «Filip verfügt über Gardemasse. Er ist sowohl in der Abwehr als auch im Angriff sehr solid. Zudem spricht er Deutsch, das ist ein wichtiger Punkt für eine schnelle Integration. Nun möchte ich ihn in eine Chefrolle treiben, das hat er noch nicht so gerne, er ist eher ein ruhiger Typ.» Der 1,99Meter grosse und 106 Kilo schwere Kroate spielte zuletzt in seiner Heimat beim RK Porec und bestritt sieben Länderspiele.Yousefinezhad: «Amin ist stark in 1:1-Situationen, hat einen harten Wurf und er ist ein guter Verteidiger. Zudem ist er emotionaler als andere, er bringt Leidenschaft in unser Spiel.» Der 1,97Meter grosse und 94 Kilo schwere Iraner kam von Esperance Tunis nach Kriens und hat sich bisher 51 Länderspiele notieren lassen.Lengacher: «Marcel ist ein Terrier, ein Kämpfer bis zum Gehtnichtmehr. Mit Adrian Blättler, dem Künstler, ergänzt er sich am linken Flügel sehr gut.» Der 1,88Meter grosse und 90 Kilo schwere Luzerner spielte einst bei Borba, stand die letzten sechs Jahre aber beim BSV Bern Muri unter Vertrag.

Perkovac mit klaren Ansagen für seine Spieler

Mit der Vorbereitung ist Goran Perkovac sehr zufrieden: «Ich habe nicht einmal jemanden jammern hören, alle haben immer mitgezogen.» Ihm war es dabei ein Bedürfnis, seine Spieler an die physischen Limits zu bringen. Einerseits, um sie fitter zu machen, weil die Krienser in den letzten Jahren immer wieder grosse Verletzungssorgen hatten. Andererseits um zu sehen, wie stark sich jeder quälen kann. Perkovac fordert viel, gibt aber auch Vertrauen, und das kann dann beispielsweise so aussehen: «Claudio Vögtli ist vom Körperbau her ein Monster am rechten Flügel, ein zweiter Alexander Petersson. Wenn ich ihm aber nicht ständig in den Arsch trete, wird er nicht zu einem Topspieler. Tom Hofstetter ist in 1:1-Situationen der Beste der Liga. Wenn er mir das glaubt, spielt er besser. Und Adrian Blättler sage ich, dass er mal richtig auf das Tor schiessen soll. Wer einfach nur mitschwimmt, kommt nicht weiter.»

Perkovac selber hat es weit gebracht. Mit Kroatien war er Olympiasieger, in der NLA ist er mit 2637 Treffern noch immer der Rekordtorschütze. Als Spieler und Trainer führte er Borba, Suhr, Winterthur und Schaffhausen zu acht Meistertiteln und vier Cupsiegen. Zuletzt allerdings betreute er die Schweizer Nationalmannschaft sowie die Bundesligisten Minden und Lübbecke mit weniger Erfolg. Sein letzter grosser Triumph liegt mittlerweile bereits elf Jahre zurück. «Ich bin überzeugt, dass ich die Erfolgsgeschichte in Kriens weiterschreibe. Die Region braucht und liebt Handball. In maximal drei Jahren wollen wir einen Titel gewinnen und dann in der neuen Halle Champions League spielen.»

Zur Person Name: Goran Perkovac

Geburtstag: 16. 9. 1962

Nationalität: Schweiz-Kroatien

Wohnort: Luzern

Familie: Verheiratet mit Evica, zwei Töchter (Mateja, Korina Eva), zwei Enkel (Pavo, Eva).

Beruf: Handballtrainer

Verein: Kriens-Luzern

Erfolge: Olympiasieger (1996), 8-mal Meister mit Borba (1993), Suhr (1999, 2000), Winterthur (2002, 03), Schaffhausen (2005 bis 07), 4-mal Cupsieger mit Pfadi (2003), Schaffhausen (2004, 05, 07), 2 Cupsiege mit Zagreb.

Länderspiele: 192

Besonderes: NLA-Rekordtorschütze (2637 Tore in 359 Spielen)



2. Runde. Samstag, 17.30: Fortitudo Gossau – Suhr Aarau. – 18.00: Kriens-Luzern – St. Ot­mar St. Gallen. Basel – GC Amicitia Zürich.