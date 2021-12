Peking 2022 Alles Wissenswerte zu den Olympischen Winterspielen in Peking +++ Das sind die Schweizer Medaillenhoffnungen +++ Die Wettkampf-Agenda Die 24. Olympischen Winterspiele finden im Februar in Peking statt. Wer sind die grössten Schweizer Hoffnungen? Und warum rufen Hilfsorganisationen zum Boykott der Spiele auf? Alle Fakten im Überblick.

Chinesische Artisten bei einer Zeremonie zur Ankunft der olympischen Flagge im Februar 2018. Bild: AP

Die 24. Olympischen Winterspiele finden vom 4. bis 20. Februar 2022 in Peking statt. Chinas Hauptstadt ist damit die erste Stadt, die nach Olympischen Sommerspielen (2008) auch Olympische Winterspiele organisiert.

Die chinesischen Organisatoren haben Wettkämpfe an drei Orten geplant. In Peking selber werden die Curlingspiele, das Eishockeyturnier und sämtliche Eislaufwettbewerbe ausgetragen. In Yanqing – 90 km ausserhalb von Pekings Stadtzentrum - sind die alpinen Skiwettbewerbe sowie die Eiskanalsportarten Bob, Rodeln und Skeleton vorgesehen. Snowboard, Langlauf, Biathlon, Skispringen und Nordische Kombination finden im Gebiet von Zhangjiakou statt, 200 km von Peking entfernt. Ein Hochgeschwindigkeitszug verbindet die drei Wettkampfzonen miteinander.

Acht der zwölf Veranstaltungsorte waren bereits für die Sommerspiele 2008 erstellt worden, darunter das Olympiastadion mit dem Übernamen «Vogelnest», nach den Plänen der Basler Architekten Herzog & De Meuron. Hier finden allerdings nur die Eröffnungs- und Schlusszeremonie statt.

Das Olympiastadion «Vogelnest». Bild: Keystone

Insgesamt sollen 109 Wettkämpfe (52 für Männer, 46 für Frauen und 11 Mixed-Wettbewerbe) in 7 Sportarten und 15 Disziplinen stattfinden. Das sind 7 Wettbewerbe mehr als in Pyeongchang 2018 – die Anzahl der Sportarten/Disziplinen bleibt gleich.

Die Medaillen für Peking 2022 tragen den Namen «Tong Xin», was so viel bedeutet wie «Zusammen als Einheit». Das Design basiert auf den alten chinesischen Anhängern aus Jade mit konzentrischen Kreisen, wobei die fünf Ringe für den olympischen Geist stehen, der die Menschen zusammenbringt, und für den Glanz der Olympischen Winterspiele, der in die ganze Welt getragen wird.

Die Medaillen für Peking 2022: Silber, Gold, Bronze. Bild: PD

Curling Nach den Olympischen Spielen 2018 formierte sich ein neues Schweizer Frauenteam: Die ehemaligen Konkurrentinnen Silvana Tirinzoni und Alina Pätz schlossen sich zusammen und prägen seither mit Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat das nationale und internationale Curling. 2019 und 2021 wurde das Team vom CC Aarau Weltmeister. Das macht die Frauen auch in Peking zu den Gejagten.

Eishockey Seit dem Silber-Märchen von 2013 träumt das Nationalteam von Höhenflügen. 2018 reiste die Schweiz mit grossen Ambitionen an die Olympischen Spiele in Südkorea und erlitt eine Bruchlandung: Aus in der Gruppenphase. Zwei Monate später rehabilitierte sich die Nati mit WM-Silber. Welches Gesicht zeigt Patrick Fischers Equipe in Peking?

Ski alpin Lara Gut-Behrami: Gold im Super-G, Gold im Riesenslalom und Bronze in der Abfahrt: Die WM in Cortina im Februar 2021 wurde zu ihren Festspielen. Kein Wunder wird sie auch ein Jahr später in Peking in den Olympiarennen zu den ganz grossen Favoritinnen zählen.

Gold im Super-G, Gold im Riesenslalom und Bronze in der Abfahrt: Die WM in Cortina im Februar 2021 wurde zu ihren Festspielen. Kein Wunder wird sie auch ein Jahr später in Peking in den Olympiarennen zu den ganz grossen Favoritinnen zählen. Beat Feuz: Viermal Mal in Serie war er der beste Abfahrer der Saison. Hinzu kommt WM-Gold 2017 und zweimal WM-Bronze (2015/2021) in dieser Disziplin. Wenn Abfahrt ist, gehört Feuz zu den Topfavoriten.

Viermal Mal in Serie war er der beste Abfahrer der Saison. Hinzu kommt WM-Gold 2017 und zweimal WM-Bronze (2015/2021) in dieser Disziplin. Wenn Abfahrt ist, gehört Feuz zu den Topfavoriten. Corinne Suter: 2019 gelang ihr mit WM-Silber in der Abfahrt und Bronze im Super-G der ganz grosse Durchbruch. Zwei Jahre später wurde sie Abfahrtsweltermeisterin und WM-Zweite im Super-G. Kurz: Grossanlässe und Suter - das passt seit drei Jahren einfach zusammen.

2019 gelang ihr mit WM-Silber in der Abfahrt und Bronze im Super-G der ganz grosse Durchbruch. Zwei Jahre später wurde sie Abfahrtsweltermeisterin und WM-Zweite im Super-G. Kurz: Grossanlässe und Suter - das passt seit drei Jahren einfach zusammen. Marco Odermatt: Egal welcher Ski-Experte von ihm spricht: Die Lobeshymnen hören nicht auf. 2018 war Odermatt fünffacher Juniorenweltmeister. Dass er bald den Gesamtweltcup gewinne, sei sowieso vorbestimmt. Olympiamedaillen passen da gut ins Bild. Am ehesten im Riesenslalom, aber auch in der Abfahrt und im Super-G.

Egal welcher Ski-Experte von ihm spricht: Die Lobeshymnen hören nicht auf. 2018 war Odermatt fünffacher Juniorenweltmeister. Dass er bald den Gesamtweltcup gewinne, sei sowieso vorbestimmt. Olympiamedaillen passen da gut ins Bild. Am ehesten im Riesenslalom, aber auch in der Abfahrt und im Super-G. Wendy Holdener: Einen Slalom hat sie zwar noch immer nicht gewonnen, doch die Schwyzerin fährt in dieser Disziplin seit Jahren so konstant auf das Podest, dass dies für das Rennen in Peking nur Gutes verheisst. Silber an einer WM (2017) und bei Olympia (2018) hat sie schon gewonnen. Wird sie in China zur Siegerin? Und dann wäre da ja noch die Kombination. Dort zählt sie immer zu den Favoritinnen.

Mit 15 Medaillen (5 x Gold, 6 x Silber, 4 x Bronze) war die grosse Schweizer Delegation mit 171 Athletinnen und Athleten in Südkorea (2018) so erfolgreich wie letztmals 1988 in Calgary. Michelle Gisin gewann Gold in der Kombination, Sarah Höfflin im Slopestyle, Dario Cologna im Langlauf über 15km frei und Nevin Galmarini im Snowboard Parallel-Riesenslalom. Zum Abschluss der Spiele gab es dann nochmals Grund zum Feiern: Wendy Holdener, Denise Feierabend, Daniel Yule, Luca Aerni und wiederum Ramon Zenhäusern gewannen Gold im Ski-alpin-Teamwettbewerb.

Dario Cologna schrieb mit seiner insgesamt vierten Olympia-Goldmedaille Sportgeschichte. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Legendär ist der Satz von Skifahrer Ramon Zenhäusern, der seine Silbermedaille im Interview mit «Einfach birnenweich!» quittierte.

Das Bewerbungsverfahren startete im Sommer 2013. Bis im November reichten nur die Städte Almaty und Peking ihre Bewerbung ein. Bei der Abstimmung an der IOC-Sitzung im Sommer 2015 setzte sich Peking mit 44:40-Stimmen gegenüber der kasachischen Stadt Almaty durch.

Bei Olympischen Spielen spielt sich ein Austragungsort automatisch auch politisch in den Fokus der Aufmerksamkeit. Nicht weniger als 180 Menschenrechtsorganisationen rufen zu einem Boykott der Winterspiele 2022 auf. Peking wird unter anderem die Unterdrückung der Uiguren vorgeworfen sowie dessen Umgang mit der Protestbewegung in Honkong 2019/2022 kritisiert. Auch der Umgang mit den Medien wirft Fragen auf: Als der polnische Rodler Mateusz Sochowicz auf olympischen Bahn in Yanqing verunglückte, wurde dies in den chinesischen Medien zensiert. Kritiker sagen, die autoritäre Politik disqualifiziere Peking als Gastgeber olympischer Spiele.

Anfang November 2021 hatte die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai auf einer Social-Media-Plattform geschrieben, dass sie vom ehemaligen Vizeministerpräsidenten Zhang Gaoli sexuell genötigt worden sei. Danach war sie spurlos verschwunden. WTA-Direktor Steve Simon verlangte ein Lebenszeichen und drohte damit, die Geschäftsbeziehungen zu China abzubrechen. Dann die Entwarnung: Das IOK kommunizierte am 21. November, Präsident Thomas Bach habe während 30 Minuten per Video-Call mit ihr gesprochen.

Das olympische Maskottchen «Bing Dwen Dwen» wird als Botschafter des Wintersports fungieren und den Teilnehmern und Zuschauern der Olympischen Winterspiele Freude bereiten. «Bing» bedeutet Eis und symbolisiert auch Reinheit und Stärke, und «Dwen Dwen» steht für Kinder. Das Maskottchen verkörpert auch die Stärke und Willenskraft der Athleten und soll dazu beitragen, den olympischen Geist zu fördern.