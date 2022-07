Zwiespalt Vor der Schweizer Meisterschaft: Wittenbacher Schwimmer zwischen Topform und Corona Am Donnerstag beginnen in Sursee die nationalen Titelkämpfe. Der SVS St.Gallen-Wittenbach meldete eine elfköpfige Delegation an. Aber vier vorgesehene Meisterschaftsschwimmerinnen oder -Schwimmer mussten wegen Corona Forfait geben.

Marius Toscan nimmt im August auch an der EM in Rom teil. Der Topschwimmer der Wittenbacher ist nicht von Corona betroffen. Bild: Swiss Aquatics

Viele Olympiateilnehmerinnen und -Teilnehmer sowie fast die gesamte Schweizer Nationalmannschaft beteiligen sich an vier Tagen im schnellen Schwimmbecken der Sportarena in Sursee an der Schweizer Meisterschaft. 700 Athletinnen und Athleten aus 80 Vereinen nehmen teil.

Ein zweifacher Olympiamedaillengewinner

An der Schweizer Meisterschaft starten auch internationale Topathletinnen und -Athleten, angeführt vom Niederländer Arno Kamminga, Doppel-Olympiamedaillengewinner in Tokio 2021 über 100 und 200 m Brust.

Der Schwimmverein St. Gallen-Wittenbach meldete eine elfköpfige Delegation an. Aber bereits vor der Meisterschaft mussten Celine Weil sowie die Hälfte des Männerteams mit Christian Schreiber, Fabio Toscan und Rocco Laguardia coronabedingt die Teilnahme an der Meisterschaft absagen.

Keine Staffelrennen für die St.Galler

Der Wittenbacher Chefcoach Gabriel Schneider sagt:

«Die Vorbereitung war optimal und jetzt dieser Hammerschlag.»

Schneider weiter: «Wir mussten für allen Staffelrennen Forfait erklären. Und die Medaillenhoffnungen mit Celine Weil und Christian Schreiber fallen nun wortwörtlich ins Wasser.»

Der Topschwimmer ist nicht betroffen

Der Start von Marius Toscan ist nicht gefährdet. Er befindet sich auf dem Weg an die EM in Rom Mitte August im Aufwind und hat an der Schweizer Meisterschaft Medaillenpotenzial und Titelchancen bei den Rennen über 200 m Delfin, 400 m Lagen und 800 m Freistil.

Nebst Marius Toscan haben Nina Ammann (50/100 m Rücken und Freistil), Tanja Auer (800 m Freistil), Eder Gerdes (200 m Delfin/400 m Lagen), Katharina Hibbeln (800/1500 m Freistil und 400 m Lagen) und Tobias Müller (800/1500 m Freistil) Chancen, sich für den Final zu qualifizieren oder unter den besten 16 zu klassieren. Mit Noelia Breu ist eine weitere Athletin des SVS St.Gallen-Wittenbach in Sursee im Einsatz.