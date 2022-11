Unentschieden Wil und Xamax teilen sich die Punkte In einer spannenden Partie sichern sich die Wiler einen Punkt in Neuchâtel.

Der Wiler Goalie Marvin Keller behändigt souverän den Ball. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Beim Schlusslicht Xamax war wenig davon zu sehen, dass die Westschweizer in der Tabelle ganz am Ende stehen. Die Neuenburger starteten mutig und hatten in der Anfangsphase mehr vom Spiel. Die Wiler liessen es erstmal ruhig angehen und standen ungewohnt tief. So kam es nicht ganz überraschend, dass die Hausherren die erste Torchance hatten.

Xamax wirkte an deutlich spritziger und agiler. Immer wieder schalteten die Gastgeber blitzschnell um und versuchten die Wiler über die Aussenbahnen zu knacken. Den ersten gefährlichen Schuss auf das Neuenburger Tor kam von Philipp Muntwiler, der am gut reagierenden Théo Guivarch scheiterte.

Rot-Schwarz verlor im Verlaufe der ersten Halbzeit zunehmend an Strahlkraft, während die Äbtestädter zulegen konnten. Die Aktionen der Ostschweizer wurden zunehmend gefährlicher. Wil war nun der Führung näher, musste sich aber mit einem Torlosen Remis zur Pause begnügen. Bis hierhin ein völlig gerechtes Resultat.

Wil gibt den Ton an

Nach der Pause erwischt der FC Wil den besseren Start. Nach einer Ecke scheiterte Silvio aber gleich zweimal am Torhüter. Nur wenige Minuten später entwischte Silvio der Xamax Abwehr und bediente den mitgelaufenen Josias Lukembila, welcher zur verdienten Führung einschob. Perfekt gespielt!

Nur wenigen Minuten später hätte Silvio auf 2:0 erhöhen können, doch er wurde im letzten Moment entscheidend gestört. Stattdessen sorgte Altmeister Raphaël Nuzzolo auf der Gegenseite für den Ausgleich.

Von diesem Gegentor zeigten sich die Wiler wenig beeindruckt und spielten weiter auf Sieg. Aber auch die Neuenburger lauerten auf das Führungstor, so dass sich eine offene Schlussphase ankündigte.

Entscheidung verpasst

Weil die Wiler es nicht schafften frühzeitig auf 2:0 erhöhen, reichte es am Ende "nur" zu einem Punkt. Dieser dürfte aber enorm wichtig sein. Für weniger Freude sorgte Nico Gianforte, der als Schiedsrichter nicht zum ersten Mal der Kritik stand. Auch in Neuenburg fällte er einige Entscheidungen gegen Wil, die offensichtlich falsch waren und für Diskussionen sorgten. Fehler die auf diesem Niveau nicht passieren dürfen.

Telegramm:

folgt...