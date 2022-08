Unihockey Schweden, Finnland, Tschechien und die Schweiz: Die Euro Floorball Tour in St.Gallen ist erstklassig besetzt Vom 2. bis 4. September messen sich die besten Unihockeyteams an der Euro Floorball Tour im Athletik Zentrum. Es ist die Hauptprobe für die WM, die im November in Zürich und Winterthur ausgetragen wird.

Der in Nesslau aufgewachsene Nicola Bischofberger spielte die vergangenen zwei Jahre für Linköping in der höchsten schwedischen Liga, seit dieser Saison läuft er für Rychenberg Winterthur auf. Bild: PD

2020 hatte die Euro Floorball Tour in St.Gallen aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden müssen. Zwei Jahre später wird sie nun doch noch in der Ostschweiz ausgetragen.

Die vier Topnationen Schweden, Finnland, Tschechien und die Schweiz absolvieren vom 2. bis 4. September die letzten Länderspiele vor der WM in Zürich und Winterthur.

Erstklassige Besetzung

Es ist in St.Gallen eine erstklassige Besetzung: Schweden ist der Weltmeister, Finnland der WM-Zweite und Tschechien der Bronzemedaillen-Gewinner. Die Gastgeber aus der Schweiz beendeten die vergangenen Titelkämpfe auf Rang vier. Die WM in Zürich und Winterthur wird vom 5. bis 13. November ausgetragen.

Drei Ostschweizer im Aufgebot

Dem Schweizer Kader gehören mit dem in Nesslau aufgewachsenen Nicola Bischofberger, Michael Schiess aus Waldstatt sowie Nils Conrad aus Weinfelden auch drei Ostschweizer an.

Höhepunkte aus Schweizer Sicht sind jeweils die Begegnungen mit den Schweden. Ein einziges Mal ist es dem Schweizer Nationalteam bis anhin gelungen, gegen die Skandinavier zu gewinnen: An der letzten Euro Floorball Tour in der Schweiz, 2017 in Kirchberg, setzten sich die Gastgeber 7:5 durch.

Nationalspieler Luca Graf, der selber zwei Jahre in Schweden gelebt und gespielt hat, sagt auf der Website des Unihockeyverbandes: «Es war eine Erleichterung, ein mega cooles Gefühl. Und das Ganze noch vor Heimpublikum, das sich mitgefreut hat.»

«So kurz vor der WM ist es ein Taktieren»

An den vergangenen vier WM-Endrunden traf die Schweiz immer im Halbfinal auf Schweden. In Bezug auf das Resultat war es 2018 in Prag, als die Schweiz am knappsten den Einzug in den WM-Final verpasste: Die Equipe von David Jansson unterlag den Skandinaviern mit 4:5 im Penaltyschiessen.

Die Spielpläne St.Gallen. Euro Floorball Tour. Männer. Freitag, 2. September: 17.00 Schweden – Tschechien. 20.00 Schweiz – Finnland. – Samstag, 3. September: 16.00 Tschechien – Finnland. 19.00 Schweiz – Schweden. – Sonntag, 4. September: 11.45 Finnland – Schweden. 14.30 Tschechien – Schweiz.

Frauen. Freitag, 2. September: 14.00 Schweiz – Tschechien. – Samstag, 3. September: 13.00 Tschechien – Schweiz.

U19. Männer: Freitag, 2. September: 11.00 Schweiz – Finnland. 14.00 Schweden – Tschechien. – Samstag, 3. September: 10.00 Schweiz – Schweden. 13.00 Tschechien – Finnland. – Sonntag, 4. September: 9.00 Finnland – Schweden. 9.00 Tschechien – Schweiz.

Doch auch auf die anderen zwei Partien an der Euro Floorballtour freut sich Graf, der nun für Floorball Köniz spielt:

«Die Spiele so kurz vor der WM sind immer speziell. Es ist ein Taktieren, welche Details man schon offenlegen will.»

Nach dem enttäuschenden Abschneiden an den World Games im Juli wollen die Schweizer in St.Gallen eine Reaktion zeigen.

Nebst den Männern messen sich im Athletik Zentrum auch das Frauen A-Nationalteam und die Männer der U19-Nationalmannschaft. (red)