HEIMSIEG Nicht schön, aber verdient – Wil schlägt Xamax Mit einer abgebrühten Leistung schlägt der FC Wil Neuenburg und übernimmt wieder die Führung in der Tabelle.

Im Ligaalltag dürfen die Wiler weiterhin jubeln. Kastrijot Ndau (li.) und Tim Staubli (re.) nach dem 2:0. Bild: Gianluca Lombardi

Nein, dieser erste Durchgang war kein Augenschmaus. Xamax rannte an, Wil verteidigte mit Mann und Maus und wollte sich erstmal hinten die Null sichern. Unter dieser Spielweise litt aber vor allem der Angriff der Hausherren. So kam es nicht überraschend, dass die Gäste aus Neuenburg spielbestimmend waren und dem Führungstreffer deutlich näher waren.

Dieser wollte den Xamaxiens aber bis hin zur Pause nicht gelingen. Dafür verteidigten die Äbtestädter zu geschickt. Wenn die Neuenburger dann doch zum Abschluss kamen, war bei Nicholas Ammeter Endstadion. Der Wiler Schlussmann zeigte eine gute Leistung und verhalf, den Kasten trug dazu bei den Kasten sauber zu halten.

Vorne war bei den Gastgebern schlichtweg kaum etwas los. Ein Weitschuss, der am Tor vorbei ging, ein Schuss in den 7. Stock von Génis Montolio sowie ein geblockter Abschluss von Stéphane Cueni war alles, was die sonst so spielfreudigen Wiler anbieten konnten. Bis hierhin deutlich zu wenig, um an diesem Abend ernsthaft auf drei Punkte zu hoffen.

Souveräner Auftritt

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Wiler dann ein ganz anderes Gesicht. Mit deutlich mehr Elan spielten sie nach vorne und kamen prompt zu klaren Chancen. Zuerst scheiterte Sofian Bahloul, notabene mit einer hunderprozentigen Chance, ehe es Nikolas Muci es besser machte und sein Team in Führung brachte. Die Erleichterung war riesig.

Dieser Rückstand für Xamax war deswegen richtig, weil die Westschweizer aus ihrer Überlegenheit deutlich zu wenig machten. Für die Wiler wurde die Aufgabe dann aber völlig unverhofft enorm schwieriger. Nico Maier sah innert wenigen Minuten zwei gelbe Karten und flog folgerichtig vom Platz.

Wer nun einen Sturmlauf der Neuenburger erwartet, wurde masslos enttäuscht. Das Team des früheren Wil Trainer Uli Forte hatte schlichtweg keine zündenden Ideen und rannte beinahe kopflos an. Die logische Folge war ein Wiler Konter zum 2:0. Tim Staubli, der kurz zuvor eingewechselt wurde, durfte sich feiern lassen.

Verdienter Sieg

In der Folge liessen die Hausherren nichts mehr anbrennen und verteidigten diesen Vorsprung geschickt. Xamax war dem Anschlusstreffer erst tief in der Nachspielzeit nahe, als Simone Rapp einen Kopfball auf das Tor brachte. Ammeter reagierte aber auch hier glänzend und hielt seinen Kasten weiterhin sauber.

Viel Jubel über die drei wichtigen Punkte Bild: Gianluca Lombardi

Am Ende setzen sich die Wiler hochverdient durch und übernehmen damit wieder die Tabellenspitze, weil Konkurrent Sion in Schaffhausen nicht über ein 1:1 hinaus kam. Für die Ostschweizer geht es bereits am Dienstag in Nyon weiter.

Telegramm:

FC Wil 1900 – Neuchâtel Xamax FCS 2:0 (0:0)

Lidl Arena, Wil: 1672 Zuschauer – SR: Kanagasingam.

Tore: 49. Muci 1:0, 70. Staubli 2:0.

Wil: Ammeter; Martic, Montolio, Altmann; Dickenmann, Cueni (90. Muntwiler), Ndau (90. Jacovic), Brahimi (66. Fernandes); Bahloul (66. Staubli), Muci (79. Gele), Meier.

Neuchâtel: Guivarch; Nsakala, Hajrovic, Epitaux, Athekame (75. Rapp); Fatkic, Hammerich (84. Moulin); Surdez (75. Marin), Aliu (62. Hautier), Del Toro; Bakayoko (62. Campos).

Verwarnungen: 29. Brahimi, 43. Aliu, 54. Maier, 89. Fatkic, 91. Del Toro, 93. Hajrovic, 94. Dickenmann – Platzverweis: 57. Maier (Gelb-Rot)

Bemerkungen: Wil ohne Saho (verletzt), Haile-Selassie, Bahtiyari und Strübi (alle nicht im Aufgebot). Neuchâtel ohne Mujcic, Balaruban, Alili, Amoabeng, Ouattara (alle verletzt), Soro, Ben Seghir, Rexhaj und Hummel (alle nicht im Aufgebot).