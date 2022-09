Challenge League Wil überrollt Bellinzona und springt zurück an die Spitze Mit einem fulminanten 5:1-Heimsieg finden die Wiler zurück auf die Siegerstrasse und stehen für mindestens drei Wochen auf Platz eins.

Kastrijot Ndau brachte Wil mit einem Freistoss in Führung. Bild: Gianluca Lombardi

Die Begegnung zwischen den Ostschweizern und den Tessinern wurde von Beginn weg seinem Ruf als Spitzenspiel gerecht. Mit drei guten Torchancen in der ersten Viertelstunde hatten die Hausherren den besseren Start. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Josias Lukembila gefährlich im gegnerischen Strafraum auftauchte.

Nur fünf Minuten später bediente Michael Heule den mitgelaufenen Nils Reichmuth, welcher nur knapp verzog. Nachdem auch Captain Philipp Muntwiler nur neben das Gehäuse schoss, wurden die Wiler kalt geduscht. Rodrigo Pollero war in der 18. Minute zur Stelle, als eine massgenaue Flanke seinen Kopf fand - 1:0 für Bellinzona.

Doch die Wiler verdauten diesen Schock schnell und drückten fortan auf den Ausgleich, welcher nach einer halben Stunde Tatsache wurde. Ein doppelt angetäuschter Freistoss sorgte im Strafraum der Tessiner für Verwirrung, sodass der aufgerückte Timothie Zali alle Freiheiten genoss und auf Zuspiel von Muntwiler nur noch einschieben musste.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Gastgeber ackerten weiter und wurden immer wieder gefährlich. Weil auch Bellinzona kein weiteres Glück im Abschluss hatte, ging es mit einem gerechten 1:1 in die Pause. Es war eine Unterbrechung, die wohl nur den Wilern gut tat, denn diese drängten nach dem Seitenwechsel vehement auf den Führungstreffer.

Gleich fünfmal jubelten die Wiler gegen Bellinzona Bild: Gianluca Lombardi

Bis dieser Tatsache wurde, mussten sich die Zuschauer aber einige Nickligkeiten mit anschauen. Die Akteure der AC Bellinzona versuchten, mit hartem Einsteigen den Rhythmus der Wiler zu brechen und fanden bei jedem Foulpfiff reichlich Diskussionsstoff mit Schiedsrichterin Esther Staubli. Davon liessen sich die Wiler aber nicht aus der Ruhe bringen.

Traumtor als Dosenöffner

Als Kastrijot Ndau in der 55. Minute eine Freistoss direkt verwandelte, war die Erleichterung und der Jubel riesig. Fortan spielten die Wiler gross auf. Nur kurze Zeit später erhöhte Silvio auf 3:1, als er einen traumhaft gespielten Konter souverän vollendete. Der Widerstand nahm nun spürbar ab. Zwar rannten die Tessiner nochmals an, vergaben aber mehrfach aus aussichtsreicher Position.

Spätestens das 4:1 von Muntwiler war die Entscheidung. Mit einem weiteren Treffer in der Nachspielzeit, erzielt durch die eingewechselte YB-Leihgabe Nico Maier, setzten die Wiler den Schlusspunkt in dieser fulminanten Partie. Strahlende Gesichter auf der einen Seite, enttäuschte Gesichter auf der anderen.

Mit diesem Sieg stehen die Wiler wieder auf Platz eins in der Tabelle, punktgleich mit dem Topfavoriten Lausanne-Sport. Dort bleiben die Wiler vorerst. Weiter geht es für sie mit dem Cupspiel in Portalban, ehe nach der Länderspielpause das Spitzenspiel in Lausanne ansteht.

Telegramm:

Wil – Bellinzona 5:1 (1:1)

Lidl Arena, Wil: 1230 Zuschauer – Sr: Staubli.

Tore: 18. Pollero 0:1, 30. Zali 1:1, 55. Ndau 2:1, 60. Silvio 3:1, 89. Muntwiler 4:1, 92. Maier 5:1.

Wil: Keller; Wallner, Zali (79. Cueni), Montolio, Heule; Reichmuth (79. Staubli), Muntwiler, Ndau; Bahloul (86. Zumberi), Silvio (70. Muci), Lukembila (70. Maier).

Bellinzona: Kiassumbua; Berardi, G. Padula, Monti (60. Izmirlioglu), Mihajlovic; Manis (60. Centinaro), Tosetti (79. Doldur), Romero, Souza; Samba (56. Thomas), Pollero.

Bemerkungen: Wil ohne Dickenmann (gesperrt), Brahimi, Bega (beide verletzt), Strübi und Baralija (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 4. Manis, 36. Monti, 54. Mihajlovic.