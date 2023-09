CUP Unverdient: Wil unterliegt Lausanne-Ouchy Was für ein Drama, was für ein Kampf! Der FC Wil verliert sein Cup-Heimspiel erst im Elfmeterschiessen. Dass die Ostschweizer über 120 Minuten die bessere Mannschaft waren, dürfte nur ein schwacher Trost sein.

Jordan Gele (re.) vergab im ersten Durchgang eine gute Chance. Bild: Gianluca Lombardi

Wer ins Bergholz kam und dachte, dass an diesem Abend ein Klassenunterschied zu sehen ist, der musste wohl lange und genau hinsehen. Wenn er dann bis zur Halbzeit doch einen Unterschied zu erkennen meinte, war wohl entweder die Sicht auf den Rasen schlecht oder der Blick ins Glas ein wenig zu tief. Von Beginn weg zeigten die Wiler, dass es in dieser Partie keinen Favoriten gab.

Stade-Lausanne-Ouchy fand im ganzen ersten Durchgang kaum Mittel gegen die gut organisierten Hausherren. Nicholas Ammeter, der Torhüter des FC Wil, musste nur einmal wirklich energisch eingreifen als Elies Mahmoud in der siebten Minute plötzlich zu viele Freiheiten genoss. Das war es dann aber auch aus Sicht der Gäste.

Und die Gastgeber? Ja die hatten selbst eine riesige Chance zur Führung, als ein Rückpass der Gäste zu kurz geriet, aber Jordan Gele am gegnerischen Torhüter scheiterte. Insgesamt waren aber dann auch Wiler Torchancen eher Mangelware, so dass das torlose Remis zur Pause absolut in Ordnung war. Trotzdem wirkten die Ostschweizer in diesem Vergleich bis hierhin irgendwie gefälliger und williger.

Späte Ekstase

Dieser Eindruck nahm nach dem Seitenwechsel zu, so dass man nun das Gefühl bekam, dass die Wiler wohl endlich bald ihren Anhang erlösen. Doch es kam anders und schockierte erstmal die über 1600 Zuschauer. In einer kurzen Druckphase der Gäste gingen diese prompt in Führung. Unverdient, aber effizient.

Nun versuchten die Westschweizer zu mauern. Wil drückte, Wil rannte an und Wil kämpfte. Tief in der Nachspielzeit setzte Mergim Brahimi einen Distanzschuss an den Pfosten, Nikolas Muci scheiterte mit dem Nachschuss am Torhüter. War es das? Mitnichten! Den darauffolgenden Eckball versenkte Aaron Appiah im Tor und sorgte für völlig Ekstase im Stadion.

Keine weiteren Tore

Weil auch weitere 30 Minuten nicht ausreichten, um einen Sieger festzumachen, musste das Elfmeterschiessen herhalten. In diesem hatten die Hausherren gleich doppelt Pech. Ein erstes Mal als ein eigentlich von Ammeter abgewehrter Ball doch noch ins Tor kullerte und ein weiteres Mal als Philipp Muntwiler die Latte traf.

Ein weiteres Mal jubelten am Ende die Westschweizer und auch dieses Mal äusserst provokant vor der Heimkurve. Neue Sympathisanten finden die Lausanner damit bestimmt nicht. Wenn aber im Mai wieder abgerechnet wird, werden bestimmt auch die Wiler wieder einiges zu lachen haben.

Telegramm:

FC Wil – FC Stade-Lausanne-Ouchy 4:5 n.E. (0:0, 1:1)

Lidl Arena, Wil: 1686 Zuschauer – SR: Dudic.

Tore: 58. Gharbi 0:1, 96. Appiah 1:1

Wil: Ammeter; Martic, Montolio, Altmann; Dickenmann (80. Brahimi), Cueni (80. Muntwiler), Ndau, Fernandes (84. Appiah); Bahloul (98. Geiger), Gele (65. Muci), Maier (65. Staubli).

Ouchy: Da Silva; Gassama, Hajrulahu, Pos, Obexer (76. Abdullah); Hamdiu (86. Essiam), Akichi; Gharbi (100. Garcia); Mahmoud (86. Bayard), Ajdini (70. Danho), Quarri (76. Mulaj).

Verwarnungen: 37. Gassama, 45. Cueni, 64. Montolio, 74. Dickenmann, 81. Gharbi, 82. Martic, 84. Mahmoud, 91. Akichi, 92. Appiah, 104. Ndau, 110. Bayard, 111. Staubli, 113. Danho, 113. Muntwiler, 121. Altmann.

Platzverweis: 113. Dickenmann (Gelb-Rot, ausserhalb des Spielfeldes).

Bemerkungen: Wil ohne Saho (verletzt), Strübi, Link, Haile-Selassie und Bahtiyari (alle nicht im Aufgebot). Ouchy ohne Abi, Hadji, Eberhard, Tsoungi, Vachoux, Heule (alle verletzt), Bamba, Renoud, Ouedraogo, Kadima und Zesiger (alle nicht im Aufgebot). –