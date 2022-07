PILOTPROJEKT Der Boom bleibt aus: Auch nach drei Gratis-Monaten hat sich der St.Galler Velolieferdienst Via Velo noch nicht etabliert

Nach knapp zwei Jahren Betriebszeit gibt's beim Lieferdienst Via Velo immer noch Luft nach oben. Um das Angebot bekannter zu machen, war es drei Monate gratis. Es wird aber mehr brauchen, um die Heimlieferung von Einkäufen via Velokurier in der Stadt zu etablieren.