Vorschau Von Klassik bis Pop: Das Janoska Ensemble tritt in der Kunsthalle Appenzell auf Die international gefeierten Vollblutmusiker gastieren am Freitagabend für ein Konzert in der Kunsthalle Appenzell.

Das Janoska Ensemble mischt verschiedene Stilelemente. Bild: zvg

Die drei Brüder Ondrej, František und Roman Janoska sowie deren Schwager Julius Darvas stellen die Klassik-Welt auf den Kopf. Mit ihrer polyglotten Musiksprache und atemberaubenden Spieltechnik verfolgen sie eine neue, gemeinsam geschaffene musikalische Vision: Eine Mischung aus Klassik, Jazz, Pop und anderen Stilelementen. Dazu gesellt sich die in der klassischen Musik fast vergessene Kunst der Improvisation. Am Freitag um 19.30 Uhr in der Kunsthalle Appenzell präsentiert das Janoska Ensemble sein neues Programm «The Big B’s».

Das Janoska Ensemble ist - im Pop-Jargon gesprochen - eine Live-Band. Die gefühlsorientierte, oft sehr humorvolle Interaktion der Künstler mit ihrem Publikum und ihr virtuoses Spiel reisst die Menschen regelmässig von den Sitzen. Ihr einzigartiger «Janoska Style» ist eine neue, gemeinsam geschaffene musikalische Vision, die – basierend auf Klassik – eine Verknüpfung von Jazz, Pop und anderen Stilelementen herstellt; dazu gesellt sich als vielleicht wichtigster Bestandteil des gemeinsamen Musizierens die vergessene Kunst der Improvisation in der klassischen Musik.

Mit «The Big B’s» präsentiert das Janoska Ensemble die Musik jener Komponisten, die die Disziplin der Improvisation meisterlich beherrschten: Bach, Beethoven, Brahms – allesamt «Schutzheilige» und Vorbilder des Janoska Ensemble. Was liegt also näher, das neue Album nach diesen B’s zu benennen und gleichzeitig nach anderen B’s Ausschau zu halten: mit Bartok und Brubeck waren sehr schnell andere B’s gefunden, die sich hier gleichrangig unter dem Titel «The Big B’s» einordnen lassen.

2020 war «Beethoven-Jahr» und in Verneigung vor diesem grossen Komponisten werden sämtliche 9 Symphonien in einem einzigen Werk zu Gehör gebracht. Wie das geht? Das Janoska Ensemble arrangierte alle Symphonien in ein neunminütiges Medley um, kurz: «9 Symphonies in Nine Minutes»... Das Janoska Ensemble lässt aber auch anderen «Big B`s» Platz: So werden die «Rumänischen Volkstänze» – Béla Bartóks geniale Transkription aus der Volksmusik Siebenbürgens - neben dem d-Moll Doppelkonzert von J. S. Bach (in einer nie gehörten «Klassik meets Jazz»-Version), sowie Hits von Dave Brubeck («Blue Rondo alla Turk») oder Johannes Brahms (Ungarischer Tanz Nr. 1) zu hören sein. Selbstverständlich dürfen auch in diesem Programm eigene Stücke aus dem Laboratorium der Janoska-Kompositions-Werkstatt nicht fehlen wie Romans «¡Buenos días, Marco!» oder eine Hommage an Beethovens wohl berühmtestes Thema «Für Elise» – alles im «Janoska Style». (pd)