Vorbei Der FC Wil fliegt aus dem Schweizer Cup Mit einer 1:2 Heimniederlage verabschieden sich die Äbtestädter aus dem Pokal. Es war eine Niederlage, die nicht im Ansatz verdient war. Schiedsrichter Urs Schnyder erhitzte mit seinen Entscheidungen die Gemüter.

Sofian Bahloul war der auffälligste Wiler an diesem Abend. Bild: Gianluca Lombardi

Nach dem späten 3:1 Auswärtssieg in Thun, traten die Wiler mit breiter Brust gegen den FC Sion an. Gegen den Vertreter aus der Super League nahm Cheftrainer Brunello Iacopetta drei Änderungen vor. Michael Heule, Nico Maier und Kastrijot Ndau rückten zurück in die Startaufstellung. Die Wiler konnten an diesem Abend aus dem Vollen schöpfen.

Kampfgeist und Moral

Bis die Wiler ebenfalls in der Partie ankamen, dauerte es ein paar Minuten. Sion hatte in der Startphase zwar ein deutliches Übergewicht, machte daraus aber schlichtweg nichts. Nach einer knappen Viertelstunde blieb dem Anhang des Heimteams ein erstes Mal der Torjubel im Hals stecken. Silvio kam nach einer Ecke völlig unbedrängt an den Ball, schaffte es aber nicht aus wenigen Metern zu treffen.

Ein weiterer Aufschrei ging durch das gut gefüllte Stadion, als Sofian Bahloul entschlossen auf das Tor schoss und damit die Latte traf. Da hatten die Sittener viel Glück! Eine frühe Heimführung wäre bereits nach 20 Minuten vollends verdient gewesen. Die Gäste aus dem Wallis spielten völlig ideenlos nach vorne. Eine nennenswerte Tormöglichkeit gab es auf deren Seite bis zur Pause nicht zu notieren.

Stattdessen waren es die Wiler, welche die Partie im Griff hatten und immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne setzten. Ein Klassenunterschied war im ersten Durchgang nicht festzumachen. Was aber noch fehlte waren die Tore. Bis hierhin entstand aber der Eindruck, dass die Heimführung wohl nur noch eine Frage der Zeit war.

Kein Klassenunterschied

Das Bild war auch nach dem Seitenwechsel nahezu identisch. Auch nach der Pause waren die Äbtestädter die deutlich aktivere, aber auch gefährlichere Mannschaft. Die Gäste aus dem Wallis agierten weiterhin über weite Strecken einfallslos und damit auch mit einer überschaubaren Anzahl an Torchancen. Die Beste vergab der ehemalige Wiler Filip Stojilkovic, der mit seinem Abschluss am Pfosten scheiterte.

Davon liess sich der FC Wil nicht beeindrucken und spielte unbeirrt weiter nach vorne. Als Sofian Bahloul alleine vor Sions Heinz Lindner auftauchte stand das Bergholz schon beinahe Kopf, doch der Sittener Schlussmann blieb Sieger in diesem Duell.

Zweifelhafte Entscheidungen

Für die Entscheidung mussten weitere 30 Minuten her. Nach einem fatalen Rückpass von Génis Montolio konnte sich Wils Keller nur mit einer Notbremse helfen. Den fälligen Elfmeter verwertete Wylan Cyprien souverän. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Immer wieder fiel Schiedsrichter Urs Schnyder mit fragwürdigen Entscheidungen gegen Wil auf.

Spätestens als er einen der klarsten Elfmeter des Jahres den Wilern nicht zusprach, schienen alle Gmüter zu überhitzen. Mitten in diesem Frust fiel dann das 0:2. Die Äbtestädter waren damit längst nicht geschlagen. Nach dem 1:2 durch Silvio, der vom Elfmeterpunkt traf, rannten die Wiler an und konnten beinahe noch ausgleichen. Am Ende reichte es aber nicht mehr, so dass die Wallisser glücklich eine Runde weiter kamen.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Sion 1:2 (0:0) n.V.

Lidl Arena, Wil: 3177 Zuschauer – Sr: Schnyder.

Tore: 102. Cyprien (Foulelfmeter) 0:1, 109. Zuffi 0:2, 119. Silvio (Foulelfmeter) 1:2.

Wil: Keller; Saho (116. Dickenmann), Montolio, Wallner, Heule (75. Brahimi); Reichmuth (91. Staubli), Muntwiler, Ndau (87. Cueni); Bahloul (104. Muci), Silvio, Maier (75. Lukembila).

Sion: Lindner; Schmid, Cavaré, Santini; Lavanchy, Araz (64. Cyprien), Grgic (64. Grgic), Poha (91. Chouaref), Iapichino; Stojilkovic (91. Bua), Sio (84. Karlen).

Bemerkungen: Wil ohne Malinowski, Strübi (beide verletzt), Haarbo, Abazi und Baralija (alle nicht im Aufgebot). Sion ohne Baltazar, Balotelli (gesperrt), Itaitinga, Moubandje (verletzt), Safarikas, Aguilar Martinez, Clescenco, Zagre Noufou und Nsakala (alle verletzt). – 20. Lattenschuss Bahloul, 71. Pfostenschuss Stojilkovic.

Verwarnungen: 83. Muntwiler, 101. Keller, 104. Karlen, 116. Schmid.