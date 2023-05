Verloren Niederlage in Bellinzona – Platzen die Wiler Aufstiegsträume? Die AC Bellinzona bezwingt den FC Wil mit drei Sonntagsschüssen. Für die Ostschweizer ist diese Niederlage höchst unverdient und schmerzhaft.

Die Wiler kämpften sich zu spät zurück in die Partie. Bild: Gianluca Lombardi

Im Tessin stand für den FC Wil ein weiteres Alles-oder-Nichts-Spiel an. Wer aufsteigen will, muss aktuell gegen die AC Bellinzona gewinnen. Aber aufgepasst, beim letzten Auftritt südlich des Gotthards setzte es eine schallende 1:5 Niederlage ab. Auch das hoch favorisierte Lausanne-Sport holte sich am gleichen Ort zwei Niederlagen ab.

Weil die Einsprachen gegen die Sperren von Silvio und Génis Montolio abgewiesen wurden, müssen die Wiler weiterhin ohne die beiden Routiniers und Teamstützen auskommen. Dass die Mannschaft das durchaus kann, hat sie beim 0:0 in Aarau bewiesen. Eine ähnliche Defensivschlacht war auch beim Gastspiel im Tessin zu erwarten.

Genau diese Vermutungen wurden wahr, zumindest im ersten Durchgang. Die Gastgeber konzentrierten sich vornehmlich darauf, das eigene Tor zu verteidigen und gingen keinerlei Risiken ein. Die Erkenntnis, dass man auch offensiv Fussball spielen kann, scheint auch in diesem Jahrzehnt nicht den Weg durch oder über den Gotthard gefunden zu haben. Prompt haben sich die Hausherren dafür auch noch belohnt.

Doppelschlag

Nach einem Weitschuss von Dragan Mihajlovic prallte der Ball vom Torpfosten an das Schienbein von Silvan Wallner und vor dort ins Tor. Was für ein Duseltor, das kaum unverdienter hätte sein können. Bellinzona legte direkt nach. Cristian Souza versuchte es ebenfalls aus der Distanz und traf unhaltbar in die entfernte hohe Torecke.

Und die Ostschweizer? Die waren ordentlich im Spiel und erspielten sich immer wieder ansehnliche Ausgangspositionen, mehr als zwei gute Torchancen sprangen dabei aber nicht raus. Die Halbzeitführung der Tessiner war zwar nicht verdient, aber irgendwie auch nicht gestohlen. Es war ein sichtbar seltsames Szenario.

Es wird eng

Nach dem Seitenwechsel wollten die Wiler ein Zeichen setzen und stellten ihr System um. Mit Mergim Brahimi und Sofial Bahloul kamen zwei neue Akteure ins Spiel. Die Äbtestädter drückten nun auf Anschluss und kamen durch Nikolas Muci prompt zu diesem. Die Antwort der Tessiner kam erneut und war einmal mehr sehr glücklich. Wieder war es ein Sonntagsschuss, der unhaltbar hinter Nicholas Ammeter einschlug.

Aber die Wiler gaben nicht auf. Der eingwechselte Bahloul verkürzte in der 82. Minute auf 2:3 und liess die Tessiner zittern. Diese schafften es aber am Ende irgendwie, dieses Resultat über die Zeit zu schaukeln und fügten damit dem FC Wil eine empfindliche Niederlage zu. Vielleicht am Ende auch eben eine zu viel, denn im Parallelspiel gewann Stade-Lausanne-Ouchy in Schaffhausen und zog mit den Ostschweizern gleich.

Im Topspiel des Abends besiegte Lausanne-Sport das Schlusslicht Xamax und zieht den Wilern drei Punkte davon. Möchten die Wiler doch noch den direkten Aufstieg schaffen, ist nun ein gewaltiger Kraftakt nötig. Gelingt das nicht, droht sogar der Sturz auf Platz vier oder fünf. Mit dem Spiel gegen den FC Vaduz starten die Wiler kommendes Wochenende in die entscheidende Schlussphase.

Telegramm:

AC Bellinzona – FC Wil 1900 3:2 (2:0)

Stadio Comunale, Bellinzona: 1190 Zuschauer – SR: Turkes.

Tore: 36. Wallner (Eigentor) 1:0, 38. Souza 2:0, 63. N. Muci 2:1, 79. Manis 3:1, 82. Bahloul 3:2.

Bellinzona: A. Muci; Miranda, Romero, Berardi, Mihajlovic; Tosetti (66. Manis), Schettino, Monti (46. Behrami); Ocampo (66. Cortelezzi), Samba (76. Pollero), Souza (81. Neelakandan).

Wil: Ammeter; Wallner, Cueni (82. Zumberi), Altmann; Muntwiler; Dickenmann, Reichmuth (46. Bahloul), Ndau (82. Staubli), Heule (46. Brahimi); N. Muci, Lukembila (82. Haile-Selassie).

Bemerkungen: Bellinzona ohne Peres, Thomas (beide gesperrt), Centinaro, Curic, Durrer, Izmirlioglu, Kiassumbua, Klein, A. Padula, Tia (alle verletzt) und Morgado (nicht im Aufgebot). Wil ohne Montolio, Saho, Silvio (alle gesperrt), Strübi, Baumann, Maier und Abazi (alle verletzt).

Verwarnungen: 5. Monti, 48. Ndau, 70. Miranda, 87. Schettino, 92. A Muci.