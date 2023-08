Unspunnen-Sieger Samuel Giger auf den Spuren Jörg Abderhaldens Samuel Giger fehlt nach seinem Unspunnen-Triumph nur noch ein Titel zum Schwinger-Grand-Slam.

Jörg Abderhalden jubelt am Eidgenössischen Schwingfest 2007 in Aarau über seinen dritten Königstitel.

Die Nordostschweizer und der Unspunnen-Schwinget, das passt. Das geschichtsträchtige Fest zählt seit dem Jahr 1987 zu den eidgenössischen Anlässen und findet alle sechs Jahre statt.

Seither gab es folglich sieben Austragungen. Bei deren vier stand am Ende ein Nordostschweizer Schwinger ganz oben in der Rangliste. 1993 war es Thomas Sutter, der den Festsieg in die Nordostschweiz holte. Knapp einen Monat vor seinem 20. Geburtstag feierte der Appenzeller den damals grössten Sieg seiner Karriere und düpierte in Interlaken die Schwingerelite des Landes. 2011 war es Daniel Bösch, der im Schlussgang bei ähnlich schlechter Witterung wie in diesem Jahr gegen den Schwyzer Christian Schuler gewann. Damals war der Toggenburger nicht zuoberst auf der Favoritenliste, setzte sich aber dank fünf Siegen am Ende durch. Bereits am Morgen brillierte er mit drei Maximalnoten, während sich die meistgenannten Anwärter auf den Tagessieg gegenseitig aus dem Rennen nahmen.

Fünf Siege für König Abderhalden

Dazwischen, nämlich im Jahr 1999, war es Jörg Abderhalden, der nach einem gestellten Gang zwischen Silvio Rüfenacht und Christian Vogel den Sieg erbte. Der Titel war einer von fünf Siegen an eidgenössischen Anlässen, die Abderhalden in seiner Karriere feiern sollte. Den Königstitel holte sich der Toggenburger gleich dreimal: 1998, 2004 und 2007. Der Triumph beim Kilchberger Schwinget im Jahr 2002 komplettierte den sogenannten Schwinger-Grand-Slam und krönte Abderhaldens dominante Karriere.

Erst zwei Grand-Slam-Sieger

Bisher gelang der Schwinger-Grand-Slam nur noch Christian Stucki. Doch einem fehlt für eben diesen Triumph nur noch ein eidgenössischer Titel: Samuel Giger. Der Unspunnen-Sieger 2023 erinnert mit seiner Dominanz auf der Höhematte in Interlaken an Abderhaldens Glanzzeiten. Die Siegquote des Thurgauers kommt beinahe an jene des Toggenburgers heran. Giger gewann 30 Kranzfeste bei 61 Teilnahmen. Abderhalden bilanzierte am Ende seiner illustren Karriere 51 Kranzfestsiege bei knapp 90 Teilnahmen. Giger bodigte gestern alle sechs Gegner und kam am Ende auf 59 Punkte auf dem Notenblatt – so viele wie noch kein Unspunnen-Sieger vor ihm. Um in die Fussstapfen Abderhaldens zu treten, fehlt dem Thurgauer aber noch ein entscheidender Sieg: Der Königstitel. Die nächste Chance für den Ottoberger bietet sich beim Heimspiel am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis.