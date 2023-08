Unspunnen-Schwinget Sie lauern in Samuel Gigers Schatten: Das sind die weiteren Nordostschweizer Trümpfe Im Windschatten von Samuel Giger rechnen sich am Unspunnen-Schwinget einige Nordostschweizer ebenfalls Siegchancen aus.

Werner Schlegel kehrte auf der Schwägalp stark zurück. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Vieles konzentriert sich vor dem Saisonhöhepunkt bei den Nordostschweizern fast schon traditionell auf Samuel Giger. Doch hinter dem Thurgauer haben sich weitere Spitzenschwinger mit Siegchancen etabliert.

Werner Schlegel

Der 20-jährige Toggenburger bringt alles mit, um dereinst ein Fest mit eidgenössischem Charakter zu gewinnen. Am Unspunnenfest kann der Mann aus Hemberg praktisch ohne Erwartungsdruck antreten. Schlegel hat eine Saison voller Verletzungen hinter sich. Auf einen Aussenbandanriss im Knie folgte eine Ellbogenverletzung. Nur vier Schwingfeste bestritt er deshalb. Vor allem seine Darbietungen auf der Rigi und der Schwägalp lassen jedoch keinen anderen Schluss zu, als dass der St.Galler künftig niemanden mehr fürchten muss. Auf der Rigi bodigte er den Zuger Hünen Pirmin Reichmuth mit einem sehenswerten Fussstich. Am Schwägalp-Schwinget demonstrierte er seine Vielseitigkeit, indem er mit vier unterschiedlichen Schwüngen zum Erfolg kam. Noch wichtiger: Schlegel fühlt sich vor dem Saisonhöhepunkt topfit.

Domenic Schneider

Erneut bewies der Landwirt aus Friltschen, dass er zu den besten Schwingern im Lande zählt. In der offiziellen Jahreswertung des Eidgenössischen Schwingerverbandes (ESV) liegt er vor dem Unspunnen-Schwinget auf dem dritten Rang hinter Saisondominator Fabian Staudenmann und Schwingerkönig Joel Wicki. Er stand am Nordostschweizer Teilverbandsfest sowie auf der Schwägalp und dem Brünig im Schlussgang. Was fehlt, ist einzig der Sieg auf dieser Stufe.

Armon Orlik

Erstmals seit 2019 gewann der Bündner in diesem Jahr wieder ein Teilverbandsfest. Der Triumph am Nordostschweizer in Mollis tat ihm sichtlich gut. Vor allem der Sieg gegen einen nationalen Spitzenschwinger wie Pirmin Reichmuth. Das Auftreten danach: selbstbewusst, zielstrebig, spritzig. In der Südwestschweiz doppelte der 28-Jährige mit dem nächsten Teilverbandssieg nach. Zudem gewann er sein Heimfest, das Bündner-Glarner Kantonale. Die Arbeit bei Robin Städler, dem ehemaligen Konditionstrainer von Schwingerkönig Jörg Abderhalden, scheint ihm Flügel zu verleihen.

Damian Ott

Einen Makel weist die Saison des Kilchbergsiegers von 2021 auf. Ausgerechnet am für ihn wichtigsten Fest, dem Schwäg­alp-Schwinget, verpasste der Toggenburger Hüne den Kranz. Umso bitterer für ihn, weil ihm diese Auszeichnung noch fehlt in seiner Sammlung. Ansonsten bewies Ott mit zwei Kantonalfestsiegen und acht Kränzen, dass er in der Nordostschweiz zu den Leadern zählt. Das unterstreicht auch der siebte Rang in der ESV-Jahreswertung.

Überraschungsmann

Immer wieder kommt es auch bei grossen Festen zu Überraschungen. Häufig neutralisieren sich die erstgenannten Siegesanwärter in den direkten Duellen. Das wiederum eröffnet Schwingern aus der zweiten Garde Perspektiven. Zuletzt geschehen auf der Schwägalp, als Mario Schneider die Gunst der Stunde nutzte. Neben ihm ist auch dem Zürcher Kraftpaket Samir Leuppi, dem Toggenburger Marcel Räbsamen oder dem Appenzeller Martin Roth einiges zuzutrauen.