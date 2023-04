Unihockey Weil es an der Effizienz mangelt: Die Frauen von Waldkirch-St.Gallen müssen wieder in die NLB Zwei Matchbälle hatten die Frauen des UHC Waldkirch-St.Gallen in der Serie gegen Giffers, verwertet haben sie keinen. Nach einer 4:5-Niederlage in der Verlängerung des fünften und entscheidenden Spiels müssen sie zurück in die NLB.

Nach nur einer Saison müssen die Unihockeyspielerinnen von Waldkirch-St.Gallen wieder in die NLB. Bild: PD

Die Enttäuschung war gross, als das Verdikt am Ostermontagabend in Giffers feststand: Nach einer Saison in der NLA muss Waldkirch-St.Gallen zurück in die NLB.

Für die St.Gallerinnen wohl am schwierigsten zu akzeptieren: Sie waren nicht das deutlich schlechtere Team als Giffers, so erzielten sie über die gesamte Serie gesehen mehr Tore als die Freiburgerinnen.

Hart umkämpftes fünftes Spiel

Das Spiel am Montagabend war aus Zuschauersicht der krönende Abschluss einer hart umkämpften Serie: Giffers ging in Führung, Waldkirch-St.Gallen glich aus, Giffers ging wieder in Führung, die Ostschweizerinnen glichen wieder aus und selbst als Giffers im Mitteldrittel auf 4:2 erhöhte, konnte Waldkirch-St.Gallen reagieren und stellte kurz nach der zweiten Pause wieder auf 4:4.

Schliesslich ging das Spiel in die Verlängerung, in der Giffers-Captain Lea Bertolotti sieben Sekunden vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielte und die mit über 500 Zuschauerinnen und Zuschauern gefüllte Halle zum Kochen brachte. Die 36-Jährige zeigte in diesem Spiel ihre ganze Routine und Abgebrühtheit, erzielte sie doch drei Tore.

Effizientes Giffers

Waldkirch-St.Gallen hingegen fehlte am Ende nicht die spielerische Klasse sondern die Effizienz. Diese war in dieser Serie ganz klar Giffers Stärke, welche die Westschweizerinnen bereits am Ostersamstag in St.Gallen bewiesen: Bis zur ersten Drittelspause gingen sie mit 4:0 in Führung, die Gastgeberinnen schaffte es in den folgenden 40 Minuten nicht, den Rückstand noch wettzumachen.

Für Waldkirch-St.Gallen endet damit auch das zweite Abenteuer NLA nach nur einer Saison. Positiv dabei: Coach Yannik Martin bleibt dem Team erhalten, auch diverse Teamstützen haben ihre Verträge bereits verlängert. Torhüterin Nicole Sieber kehrt nach einem Abstecher zu Frauenfeld zu ihrem Heimverein zurück, zudem kommt von Frauenfeld die Stürmerin Mirjam Neff. (pd)