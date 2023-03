Unihockey Waldkirch-St.Gallen verliert zweimal und steht nun gegen Wiler-Ersigen mit dem Rücken zur Wand da Der Unihockeyclub Waldkirch-St.Gallen unterliegt in der NLA dem Rekordmeister Wiler-Ersigen zweimal und liegt nun in der Playoff-Viertelfinalserie mit 1:3 im Hintertreffen.

Waldkirch-St.Gallens Yannick Angehrn (rechts) behauptet den Ball. Bild: Paul Wellauer

Am Samstag reiste das NLA-Team von Waldkirch nach Kirchberg für das dritte Viertelfinalspiel gegen Wiler-Ersigen. Wie in den meisten Aufeinandertreffen in dieser Saison startete Wiler besser in die Partie und ging bereits in der vierten Minute in Führung. Trotz eines ausgeglichenen Verlaufs mit Chancen auf beiden Seiten konnte nur das Heimteam reüssieren. In der 14. Minute erzielte Marco Louis das 2:0. Mit diesem Resultat endete das erste Drittel.

Das zweite Drittel startete ungünstig für Waldkirch-St.Gallen. Bereits in der 21. Minute erzielte Wiler-Ersigen den nächsten Treffer. In der 25. Minute durften auch die Gäste durch den Treffer von Roman Mittelholzer zum ersten Mal jubeln. Im weiteren Verlauf des Drittels erhöhte St.Gallen den Druck und das Risiko. Doch die Bemühungen wurden nicht belohnt. Bis zur Drittelspause erzielte Wiler gleich drei weitere Tore und führte vorentscheidend mit 6:1. Das letzte Drittel musste Wiler-Ersigen mit 2:1 an die St.Galler abgeben, schlussendlich waren die beiden Tore von Waldkirch aber nur noch Resultatkosmetik zum 3:7.

Grossartige Unterstützung des Heimpublikums

Am Sonntag wollten die St.Galler auf die Niederlage reagieren, um die Serie wieder auszugleichen. Dieses Unterfangen geriet jedoch schon früh ins Stocken. Bereits nach 13 Minuten führte Wiler nach drei schnell ausgeführten Kontern mit 3:0. Bis zur Pause erzielten beide Teams noch einen Treffer. Wiler-Ersigen nur eine Sekunde vor Ende des Drittels.

Das zweite Drittel startete wie am Vortag mit einem schnellen Treffer von Wiler-Ersigen. In der 33. Minute verkürzte das Heimteam vor 600 Zuschauerinnen und Zuschauern verdient zum 2:5. Danach kam die wohl bitterste Situation der bisherigen Serie. In der 35. Minute anerkannten die Schiedsrichter einen Schuss als Treffer, obwohl er nicht im Tor war. Waldkirch-St.Gallen war noch stark aufgebracht nach dieser Situation und im Kopf noch nicht wieder richtig bei der Sache. Diese Situation nutzten die Gäste aus und erzielten nur zehn Sekunden später den Treffer zum 7:2. St.Gallen gab aber nicht auf und brachte mit einem Doppelpack vor der Pause noch einmal Spannung ins Spiel.

Im letzten Drittel reagierte das Team von Trainer Armin Brunner stark und hatte viele Chancen, um den Rückstand zu verkürzen. Das lautstarke Publikum unterstützte das Heimteam nach Kräften. St.Gallen versuchte alles, doch der Treffer von Tukka Kivioja in der 57. Minute war der einzige Treffer, der noch erzielt wurde in dieser Partie. Dadurch konnte Wiler den zweiten Sieg an diesem Wochenende feiern und führt in der Serie mit 3:1. Nun heisst es für Waldkirch: Verlieren verboten.

Wiler-Ersigen – Waldkirch-St.Gallen 7:3 (2:0, 4:1, 1:2)

Grossmatt, Kirchberg BE – 403 Zuschauer.

Tore: 4. D. Känzig (P. Affolter) 1:0. 14. M. Louis (M. Dudovic) 2:0. 21. N. Siegenthaler (A. Hollenstein) 3:0. 25. R. Mittelholzer (M. Schiess) 3:1. 34. M. Louis (J. Ziehli) 4:1. 35. M. Dudovic (G. Persici) 5:1. 40. M. Dudovic (J. Ziehli) 6:1. 44. M. Louis (M. Dudovic) 7:1. 53. T. Kivioja (Ra. Chiplunkar) 7:2. 60. R. Mittelholzer (M. Schiess) 7:3.

Strafen: Je 2-mal 2 Minuten.

Waldkirch-St.Gallen – Wiler-Ersigen 5:7 (1:4, 3:3, 1:0)

Tal der Demut – 600 Zuschauer.

Tore: 9. M. Dudovic (T. Väänänen) 0:1. 10. M. Vogt (T. Döbeli) 0:2. 13. M. Vogt (Y. Wyss) 0:3. 16. Ro. Chiplunkar (N. Odermatt) 1:3. 20. R. Sikora (M. Dudovic) 1:4. 22. D. Känzig (G. Persici) 1:5. 33. T. von Pritzbuer (M. Schiess) 2:5. 35. G. Mühlemann (Y. Wyss) 2:6. 35. G. Persici (D. Känzig) 2:7. 38. P. Mariotti 3:7. 39. Ro. Chiplunkar 4:7. 57. T. Kivioja (M. Schiess) 5:7.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Waldkirch-St.Gallen. 2mal 2 Minuten gegen Wiler.