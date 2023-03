Unihockey Verstärkung aus dem hohen Norden: Waldkirch-St.Gallen verpflichtet das finnische Sturmjuwel Elmeri Haveri Der UHC Waldkirch-St.Gallen nimmt auf die Saison 2023/2024 den finnischen Stürmer Elmeri Haveri unter Vertrag. Der 22-Jährige ist Topskorer seines Teams Jymy in der höchsten finnischen Liga. Asla Veteläinen und Tuukka Kivioja kehren derweil zurück in ihre Heimat.

Elmeri Haveri verstärkt künftig die Offensive des UHC Waldkirch-St.Gallen. Bild: PD

Waldkirch-St.Gallen verpflichtet mit Elmeri Haveri einen finnisches Sturmjuwel: Er hat in 33 Spielen 46 Skorerpunkte erzielt. Damit trägt er das Topskorer-Shirt seines Verein Jymy, der die Qualifikation in der höchsten finnischen Liga auf dem zehnten Platz abgeschlossen hat. Haveri gehört dem finnischen U23-Nationalmannschaftskader an und hat mit seinen 21 Jahren noch grosses Entwicklungspotenzial. Thomas Eberle, Vereinspräsident des UHC Waldkirch-St.Gallen, sagt: «Die Verpflichtung von Haveri zeigt, dass die ambitionierte Entwicklung von Waldkirch-St.Gallen auch im hohen Norden angekommen ist. Haveri ist sehr professionell und ambitioniert; das ist die Basis für einen Transfer zu uns.»

Haveri will um Titel spielen

Natürlich baut Waldkirch-St.Gallen in der neuen Saison auf Haveris Skorerqualitäten. Eberle: «Er strahlt in seinem Spiel unglaubliche Torgefahr aus und hat in Finnland auch häufig in wichtigen Momenten und Spielen den Unterschied gemacht.» Haveri freut sich auf seine Zeit in St.Gallen: «Ich habe immer davon geträumt, im Ausland zu spielen und Waldkirch-St.Gallen hat mir diese grosse Chance gegeben. Ich habe nur Gutes von diesem Verein gehört und fühle mich bereits jetzt sehr willkommen.» Der Finne möchte bei Waldkirch-St.Gallen die nächsten Schritte in seiner persönlichen Entwicklung machen und scheut sich auch nicht davor, grosse Ziele anzuvisieren: «Mit Waldkirch-St.Gallen einen Titel zu gewinnen, das wäre fantastisch!»

Die Finnen Asla Veteläinen und Tuukka Kivioja gehen derweil den umgekehrten Weg und kehren nach ihren zweijährigen Engagements bei Waldkirch-St.Gallen nach Finnland zurück. Eberle betont: «Wir haben grossen Respekt davor, was die beiden in den letzten zwei Jahren für unseren Verein geleistet haben.»