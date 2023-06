Unihockey Karriereende mit 26: Michael Schiess tritt vom Spitzensport zurück – Waldkirch-St.Gallen muss künftig ohne seinen Topskorer auskommen Der Appenzeller Nationalspieler des UHC Waldkirch-St.Gallen hat sich entschieden, mit Unihockey aufzuhören. Unter anderem zwingen ihn Kniebeschwerden dazu.

Michael Schiess im Dress der Schweizer Nationalmannschaft. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

(nab) Der UHC Waldkirch-St.Gallen und Michael Schiess informierten am Mittwochabend gemeinsam, dass es für den 26-jährigen Nationalspieler im Unihockey keine Zukunft mehr gebe. Nach zwei intensiven Jahren entschied sich Schiess nach dem Ende der vergangenen Saison in Absprache mit den Verantwortlichen von Waldkirch-St.Gallen und der Nationalmannschaft für eine Auszeit. «Diese brauchte ich, um körperlich und mental herauszufinden, wie und ob meine sportliche Karriere weitergehen soll», sagt der Stürmer.

Nun hat er sich entschieden, definitiv einen Schlussstrich unter das Kapitel Spitzensport zu ziehen. «Die Summe vieler Faktoren, sei es körperlich, mental oder die Prioritätensetzung in anderen Lebensbereichen, haben mich zu diesem Entscheid geführt», so Schiess.

Ein herber Verlust für den Klub

Für Thomas Eberle, Präsident des UHC Waldkirch-St.Gallen bedeutet der Rücktritt ein herber Verlust. «Michi ist ‹von aussen betrachtet› im besten Sportleralter, trotzdem ist er zu diesem Entschluss gekommen. Das bedauern wir natürlich. Wir zollen Michi aber vor allem grossen Respekt, weil wir wissen, dass er sich diese Entscheidung auch wegen der Verbundenheit zum Verein nicht leicht gemacht hat.» Schon seit längerer Zeit kämpfte Schiess mit einer entzündeten Patellasehne. Schiess sagt aber, er wolle sein Karriereende nicht nur auf seine Knieprobleme schieben.

Für den UHC Waldkirch-St.Gallen war Michael Schiess in den vergangenen Jahren das Aushängeschild schlechthin. In sieben Saisons erzielte er 320 Skorerpunkte. In der Spielzeit 2019/20 wurde er sogar Ligatopskorer. 2017 debütierte er im Schweizer Nationalteam, für das er insgesamt 35 Spiele bestritt und an zwei Weltmeisterschaften teilnahm.