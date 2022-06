Triathlon Der Appenzeller Gian-Andri Baumann qualifiziert sich für die WM über die Mitteldistanz – trotz Prüfungsstress Als Erster seiner Alterskategorie sichert sich der

24-jährige Heidler im Kraichgau das WM-Ticket für den Ironman 70.3 im Spätherbst.

Gian-Andri Baumann hielt auf der Laufstrecke mit den Profis mit. Bild: PD

Ohne grosse Erwartungen stand der 24-jährige Heidler Triathlet Gian-Andri Baumann am Start des Ironman 70.3 im Kraichgau. Umso erstaunlicher war das Resultat: Der ETH-Student triumphierte in Deutschland in seiner Alterskategorie von 18 bis 24 Jahren und qualifizierte sich so für die Triathlon-WM über die Mitteldistanz im Oktober in St.George, Utah.

Ohne grosse Erwartungen deshalb, weil Baumann derzeit mitten im Prüfungsstress steckt. Der Appenzeller Triathlet schliesst derzeit sein ETH-Bachelorstudium in Gesundheitswissenschaften und Sport ab. Darauf lag in den vergangenen Wochen sein Fokus.

Im Land der 1000 Hügel lieferte Gian-Andri Baumann auch auf dem Velo ab. Bild: PD

Das hinderte Baumann jedoch nicht daran, im «Land der 1000 Hügel» einen Triathlon auf hohem Niveau und «nahezu ohne Schwächephase» zu absolvieren, wie der Heidler Student erzählt. Als krönender Abschluss gelang ihm nach dem Schwimmen (1,9 km) und dem Velorennfahren (90 km) auf der 21,1 km langen Laufstrecke gar noch eine Steigerung. In seiner Paradedisziplin liess er – zumindest in seiner Kategorie – alle hinter sich und kam in einer Zeit von 4:09:29 Stunden ins Ziel – notabene fast eine Viertelstunde vor seinem ersten Verfolger.

Zeit für mehr Trainings

Bei den Amateuren schaffte es Baumann in der Gesamtwertung damit auf den ausgezeichneten zweiten Rang. In der offenen Kategorie mit den Profis verlor er auf das Podest nur gut 15 Minuten und reihte sich auf Platz 23 ein. «Dass ich trotz Prüfungsstress solch eine Leistung abrufen konnte, stimmt mich zuversichtlich. Denn ich denke, dass mein Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist.» In den Semesterferien, die in Kürze anstehen, wird der Heidler sein Trainingspensum deutlich erhöhen. «Dadurch erhoffe ich mir nochmals einen Fortschritt.» In den kommenden Wochen geniesst also der Triathlon Baumanns ganze Aufmerksamkeit.

Erster in seiner Kategorie und damit für die WM qualfiziert: Gian-Andri Baumann. Bild: PD

Dass er bei den Profis durchaus konkurrenzfähig wäre, bewies er im abschliessenden Lauf im Kraichgau. Im Vergleich zu anderen Anlässen, teilen sich dort die verschiedenen Kategorien die Laufstrecke.

«Ich habe gesehen, dass ich streckenweise mithalten kann. Das gibt mir ein gutes Gefühl.»

Je nachdem, wie es Baumann an der WM in den USA Ende Oktober läuft, kann sich der Appenzeller auch vorstellen, zwischenzeitlich voll auf den Sport zu setzen. In der studienfreien Zeit kann der 24-Jährige nun testen, wie es sich als Triathlon-Profi anfühlt. Ganz ohne Prüfungsstress.