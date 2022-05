Transfers Zwei Ex-Espen für den FC Wil: Tim Staubli und Nico Strübi wechseln zu den Äbtestädtern Der FC Wil hat die Verpflichtung von zwei neuen Spielern bekannt gegeben. Die beiden Ostschweizer Tim Staubli vom FC St.Gallen und Nico Strübi vom FC Vaduz – auch er hat eine Vergangenheit beim FCSG – stossen zum Club. Beide erhalten einen Vertrag bis Juni 2024.

Tim Staubli und Nico Strübi stossen neu zum FC Wil, wie der Club am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Timo Staubli ist ein Eigengewächs aus dem Future Champ Ostschweiz, dem gemeinsamen Nachwuchsprojekt mit dem FC St.Gallen, wie es weiter heisst. «In der vergangenen Saison wurde er von den Espen nach Vaduz ausgeliehen, sein Vertrag läuft diesen Sommer aus.» Staubli absolvierte in der 1. Mannschaft des FC St.Gallen 50 Super-League-Einsätze und ist ein flexibel einsetzbarer (offensiver) Mittelfeldspieler.

Spielt künftig im Dress des FC Wil: Tim Staubli. Bilder: FC Wil

Auch die zweite Verpflichtung, Nico Strübi, wurde laut Mitteilung im Future Champ Ostschweiz ausgebildet und spielte in der U13 für den FC Wil. «Er war zuletzt beim FC Vaduz dritter Torwart und wird auch beim FC Wil diese Rolle einnehmen.» Auch sein Vertrag ist diesen Sommer ausgelaufen. Der gebürtige St.Galler durchlief sämtliche Juniorenstufen beim FC St.Gallen und war auch kurze Zeit Ersatzgoalie bei den Espen. (pd/lex)