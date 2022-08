Leihtransfer Vom FC Kopenhagen zum FC Wil: Dänischer U19-Nationalspieler Daniel Haarbo wird bis Ende Saison ausgeliehen Der FC Wil kann bis zum Saisonende auf die Einsätze des Dänen Daniel Haarbo zählen. Haarbo bestritt die vergangene EM-Qualifikation der U19-Nationalmannschaft als Stammspieler.

Der FC Wil leiht Daniel Haarbo vom FC Kopenhagen aus. Der U19-Nationalspieler Dänemarks stösst vorerst bis zum Saisonende zu den Äbtestädtern, der Vertrag mit dem aktuellen dänischen Meister datiert bis 2024.

Bild: PD

Haarbo gehörte trotz seiner 19 Jahre seit mehr als einem Jahr der ersten Mannschaft des Champions-League-Teilnehmers an und kam in der vergangenen Saison zu zwei Kurzeinsätzen in der Conference League gegen den FC Lincoln und Slovan Bratislava. Die vergangene EM-Qualifikation mit der U19-Nationalmannschaft bestritt er als Stammspieler. Wils Sportdirektor Jan Breitenmoser sagt: «Daniel bringt die richtige Mentalität mit.»